Польский генерал: наша граница уже никогда не будет прежней

Польский генерал Ярослав Стружик не верит в то, что конфликт на польско-белорусской границе перерастёт в войну. В беседе с Onet он называет это экстремальным сценарием. Но при этом, по словам военного, нельзя не учитывать новых реалий. Поэтому Стружик уверен, что новые провокации со стороны Белоруссии при закулисной поддержке Москвы просто неизбежны.

Конфликт на польско-белорусской границе, скорее всего, не выльется в войну, уверен польский генерал Ярослав Стружик. «На мой взгляд, это экстремальный сценарий, который всегда нужно принимать во внимание, но я лично в него не верю. Здесь впервые в жизни я вынужден согласиться с Ярославом Качиньским, который говорил то же самое. Классическая война никому не нужна. Польша — это не пуп мира. Приграничные инциденты случаются, к примеру между Турцией и Грецией. Солдаты погибали, а никакой войны не было», — рассказал он в беседе с Onet.

По его мнению, скорее всего, стоит ожидать очередных провокаций на границе с

с применением оружия или бомб неизвестного происхождения, которые впоследствии можно было бы приписать польской стороне. Более того, он не исключает событий похожего масштаба, но с участием белорусского или русского населения на территории самой Польши, которые будут направлены против неё и восприняты как нападение на меньшинство. «Как мы можем догадаться по предыдущим действиям Владимира Путина, они получат какой-то непосредственный ответ со стороны России — либо со стороны Белоруссии, но по инициативе Москвы», — объяснил он.

В беседе польский генерал обращает внимание на то, что всегда, когда наступает скопление оружия в ситуации высшей степени политического контекста, такие провокации неизбежны. «Но прежде всего, и это я хочу подчеркнуть, что мы должны быть готовы к провокациям на протяжении длительного времнени, направленным против нас на нашей восточной границе. Это уже никогда не будет прежняя граница», — констатировал военный.