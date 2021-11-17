TVN24: Польша не хочет, чтобы ЕС и Москва «тушили пожар» на границе без её ведома

Польские власти негативным образом восприняли инициативу Меркель и Макрона по разрешению кризиса на границе с Белоруссией. Они заявили, что тоже могут позвонить Путину, но они не делают этого, понимая, что российский лидер назовёт цену. Тем временем Ярослав Качиньский подтверждает, что Европейская комиссия стремится привести ситуацию к краху правительства партии «Право и справедливость», сообщает TVN24.

Макрон звонит Путину, а Меркель говорит с Лукашенко по вопросу разрешения кризиса на польско-белорусской границе. Ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем пожар будет потушен, но уже звучат декларации о необходимости снижения напряжённости и ведения переговоров, однако польским властям эта инициатива оказалась не особо по душе. Якуб Собенёвский.

Это побудило ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии, потом дело дошло до переговоров по этому делу, президент Франции разговаривал с президентом России, а Ангела Меркель — с Александром Лукашенко — на тему кризиса на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна — ни Европейскому союзу, ни Белоруссии.

Польские власти этого уровня к немецко-французской инициативе отнеслись критически, если не пренебрежительно.

ЛУКАШ ЯСИНА, пресс-секретарь МИД Польши: Мы, Польша, узнали об этой инициативе заблаговременно, но, по моему мнению, слишком поздно. Мы осведомлены и проинформированы о том, как эти переговоры протекали. Мы рассчитываем на то, что поведение наших французских и немецких партнёров в будущем изменится и что наше мнение здесь будет приниматься во внимание.





ЯКУБ КУМОХ, глава бюро международной политики при президенте Польши: Вы когда-либо видели какую-либо уступку со стороны Владимира Путина в отношении Ангелы Меркель?

Путин уступал во время украинской «оранжевой революции», когда одним из участников был этот польский президент (Александр Квасьневский). Путин уступал тогда, когда во время второй украинской революции участником был этот глава польской дипломатии (Радослав Сикорский). Путин на посту премьер-министра не захватил всю Грузию только потому, что туда поехал этот польский президент (Лех Качиньский). Одновременно французский лидер тоже проводил переговоры с Москвой. Сейчас, когда информационные агентства сообщали о переговорах Меркель и Макрона по польскому делу и не только, польский президент был на матче, и появились кадры с польским премьер-министром в Национальном банке Польши, который выпустил банкноту с Лехом Качиньским и анонсировал выпуск банкноты по случаю защиты польский границы. «Глава Национального банка Польши Адам Глапиньский принял сегодня решение в срочном режиме выпустить коллекционную монету и банкноту «Защита польской восточной границы». Таким было сообщение.

В то же самое время Белый дом сделал заявление, совершенно иное. По примеру Германии и Франции он хочет оказывать давление на Белоруссию через Россию, ответ которой уже имеется.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Мы продолжаем призывать Россию и предлагаем им напрямую использовать своё влияние для того, чтобы оказать воздействие на режим Лукашенко, чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей. Никаких сомнений нет в том, что у них есть соответствующие отношения и возможность повлиять.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Мы делаем всё, чтобы помочь этот кризис урегулировать, к президенту Путину обращались представители ряда стран Евросоюза, включая Германию, Францию.

Вчера дело дошло до переговоров с президентом Макроном.

ЯКУБ КУМОХ: Господин президент и господин премьер говорят предельно ясно — конечно, можно позвонить Путину, только Путин в таком разговоре просто-напросто назовёт цену.

ВИТОЛЬД ЮРАЩ, бывший поверенный в делах Польши в Белоруссии, портал onet.pl: Возможно, эти страны понимают, в чём заключается дипломатия, а партия «Право и справедливость» не знает, в чём заключается дипломатия. Суть дипломатии точно не состоит в том, чтобы не разговаривать друг с другом.

Сегодня в сложившейся ситуации на восточной границе, когда Польша должна искать в ЕС союзников и поддержку, в правительственной радиостанции в штаб-квартире партии «Право и справедливость» прозвучал такой адресованный Ярославу Качиньскому вопрос и такой ответ.

ЖУРНАЛИСТ: Вы разделяете мнение профессора Легутко, который сказал, что Европейская комиссия под председательством госпожи Урсулы фон дер Ляйен делает всё возможное, чтобы привести к краху настоящее правительство.

ЯРОСЛАВ КАЧИНЬСКИЙ, вице-премьер Польши, парламентский клуб партии «Право и справедливость»: Я считаю, что такого рода мысли не чужды по крайне мере части членов Европейской комиссии.

ПАВЕЛ КОВАЛЬ, парламентский клуб партии «Гражданская коалиция», бывший замминистра иностранных дел Польши: В тот момент, когда к этому конфликту подключилась Ангела Меркель, у нас включилось, по крайней мере в соцсетях вчера вечером, антинемецкое помешательство.

Ярослав Качиньский сделал такое замечание, хоть он не провёл прямой ассоциации с инициативой Меркель — Макрон.

ЯРОСЛАВ КАЧИНЬСКИЙ: Конечно, международное значение важно, но не так, чтобы переговоры шли за нашей спиной, потому что такие предложения звучат.

АНДЖЕЙ ОЛЕХОВСКИЙ, бывший министр иностранных дел Польши: Я доволен тем, что госпожа Меркель, господин Макрон и другие европейские политики стараются решить это дело, ведь в конце концов это граница ЕС — в Польше, но ЕС. Ничего неподобающего я в этом не вижу. Если мы в этом не принимаем участие, то только по собственному желанию.

Эти критические мнения польских властей касательно инициативы Меркель — Макрон прозвучали после этого совещания на государственном уровне, в котором приняли участие премьер и президент. Якуб Собенёвский. «Факты».

Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.