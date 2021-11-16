wPolityce: «агенты или идиоты?» — польский политик винит Варшаву в объединении Москвы и Минска

Не только многие белорусы уже смирились с утратой свободы, но и их лидер Александр Лукашенко осознал, что в политическом плане его больше нет, уверен политик Януш Корвин-Микке. Глава партии «Конфедерация» уверен, что цель миграционного кризиса состоит в том, чтобы прикрыть факт поглощения Белоруссии Россией, к которому, несомненно, приложили руку власти Польши. Теперь Минску осталось только угрожать полякам российскими войсками, передаёт его слова wPolityce.pl.

Лидер польский партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке обвинил партию «Право и справедливость» в том, что она отдала Белоруссию в руки Москвы, сообщает wPolityce.pl. «Месяц назад я говорил: «Вы увидите, что будет 8 ноября!» В конце концов, я повторю в сотый раз, я вовсе не говорил про этих несчастных 3000 мигрантов, на которых партия «Право и справедливость» сбивает политический капитал. Я имел в виду то, что политика как «Гражданской платформы», так и партии «Право и справедливость» заключалась в том, чтобы загнать Белоруссию в объятия Москвы, что как раз и случилось», — написал на своей странице в сети польский политик.

Януш Корвин-Микке также обратил внимание на то, что раньше Александра Лукашенко можно было с чистой совестью назвать пропольским политиком, однако впоследствии он подвергся серьёзным нападкам со стороны Варшавы. «Этот человек был очень дружелюбно настроен к Польше и полякам, у него не было предубеждений в отношении нас <…>», — констатировал политик. Он напомнил, что, даже когда Трамп направил Помпео поддержать Лукашенко, польское правительство, которое он прямо-таки называет агентами или идиотами, продолжало выполнять команду Москвы — «осуждать Лукашенко и заставлять его вступить в конфедерацию с Москвой».

По его мнению, именно поддержка Польшей протестов в Белоруссии побудила Лукашенко оказывать сопротивление Варшаве. «А теперь, когда он увидел, как из-за неё она потеряла силу, он возненавидел нас окончательно и начал мстить. Вот именно отсюда появились эти мигранты. И вот свершилось! Произошло то, чего я опасался 20 лет, от чего Александр Лукашенко защищался руками и ногами.Он затягивал, отступал, согласился с гимном Союзного государства, выкручивался как только мог. Но всему приходит конец: 4 ноября было подписано 28 соглашений в рамках Союзного государства и уже слишком поздно: Белоруссия объединяется с Российской Федерацией. Хотя соглашение о соединении войск не вступит в силу до 2023 года, Белоруссия уже чувствует себя объединённой с «матушкой Россией». Александр Лукашенко уже знает, что его больше не существует, и поэтому он уже признаёт Крым частью Российской Федерации ...», — объяснил польский политик.

В своей речи Корвин-Микке обратил внимание на то, что многие белорусы уже смирились с утратой свободы, и поэтому сегодня им остаётся только угрожать полякам российскими войсками. Он уверен, что цель миграционного кризиса состоит в том, чтобы прикрыть факт поглощения Белоруссии Россией. «Существуют два варианта: Ярослав Качиньский, который сделал это, — это политический кретин или российский агент. До сих пор я полагал, что, будучи плохим стратегом, он гений тактики. Сейчас я не знаю... так ли это на самом деле ?» — резюмировал он.