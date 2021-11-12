Польский генерал: операция на границе вписывается в имперскую стратегию России

За кризис с мигрантами на польско-белорусской границе отвечает Россия, которая использует «режим Лукашенко» в собственных целях, заявил в эфире Polskie Radio бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий. По его мнению, эти действия вписываются в «имперскую стратегию России, которая испытывает на прочность оборонный потенциал стран НАТО и ЕС».
Бывший замглавы Генштаба Польши генерал Леон Коморницкий прокомментировал в эфире Polskie Radio ситуацию на польско-белорусской границе. Он полагает, что Александр Лукашенко, который оказывает миграционное давление на Польшу, — это всего лишь инструмент в руках президента Российской Федерации Владимира Путина.
«За этим стоит Россия. Режим Лукашенко — лишь инструмент для реализации нынешнего этапа этой политики. Он сопровождается дезинформацией и пропагандой, также в плане внутренней политики. Суть состоит в окончательном подавлении оппозиции как в России, так и в Белоруссии. Непосредственная цель заключается в нанесении удара по фундаменту оборонного потенциала стран НАТО и ЕС, то есть по обществу», — пояснил он.
Польский генерал обратил внимание на то, что события на границе с Белоруссией хорошо «вписываются в рамки имперской стратегии России», выступая частью чего-то большего.
В беседе с Polskie Radio Коморницкий предупреждает, что конфликт на польско-белорусской границе будет только нарастать и обостряться. «Попытки взять штурмом границу будут лишь повторяться. Мы имеем дело с физическим и психологическим преследованием. Это воздействие на солдат, которые обладают некоторой выносливостью, и пока они стойки. Однако дело может дойти до вооружённой провокации, которая выльется в вооружённый конфликт. Могут быть сделаны выстрелы, но не в воздух, а уже по нашим солдатам», — подчеркнул военный.
Polskie Radio напоминает, что офицеры пограничной службы и солдаты Войска Польского, охраняющие восточную границу Польши, стали объектом нападений некоторых знаменитостей в социальных сетях. Прокуратура будет заниматься делом актрисы и телеведущей Барбары Курдей-Сатана, которая назвала польских людей в форме «убийцами» и «безмозглыми машинами». «Если бы моих солдат называли «убийцами», то в рамках действующего закона я бы потребовал строжайшего наказания. Такие заявления разрушительны, и если их делают общественные деятели, их значимость только вырастает», — сказал генерал Коморницкий.
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