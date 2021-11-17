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Spiegel: зелёные обрушились с критикой на Меркель из-за её звонка Лукашенко

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Зелёные раскритиковали и. о. канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонный звонок президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщает Der Spiegel. Представитель партии «Союз 90 /Зелёные» Омид Нурипур назвал факт разговора «катастрофическим сигналом». По его словам, ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а своим телефонным звонком Меркель сделала это де-факто.
Spiegel: зелёные обрушились с критикой на Меркель из-за её звонка Лукашенко
Reuters

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель попала под шквал критики зелёных за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Представитель партии «Союз 90 /Зелёные» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал факт разговора «катастрофическим сигналом»: ЕС, по его словам, не признаёт победу Лукашенко на выборах, состоявшихся в августе прошлого года. Однако своим телефонным звонком Меркель де-факто признала его легитимным президентом, сообщает Der Spiegel.

По словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта, телефонный разговор Меркель и Лукашенко продолжался около 50 минут. Как заявили в федеральном правительстве Германии, Меркель и Лукашенко обсудили положение беженцев в приграничных районах с Польшей и Литвой, а также необходимость оказания им гуманитарной помощи.
 
По словам Нурипура, Евросоюз не должен «позволять Лукашенко себя шантажировать». При этом политик призвал оказать гуманитарную помощь беженцам, застрявшим в приграничной зоне. Он подчеркнул: главное, «чтобы эти люди не замёрзли насмерть на границе». Им необходимо помочь, и они должны иметь возможность подать заявление о предоставлении убежища в ЕС.
 
Нурипур указал, что речь идёт о небольшом числе беженцев. Политик убеждён: не следует ожидать, что их число резко увеличится, в том числе благодаря санкциям. Он призвал ЕС «не паниковать» из-за возможного принятия мигрантов, застрявших на границе.
 
Лукашенко заявил о планах провести с Меркель ещё один телефонный разговор и обсудить судьбу беженцев на границе с Польшей. Лукашенко отметил, что в ходе беседы внёс предложение по развязке ситуации.
 
В понедельник будущий канцлер Олаф Шольц призвал к «чётким, жёстким санкциям» в отношении Лукашенко. Шольц назвал Лукашенко «очень плохим диктатором, потерявшим всякую легитимность». По его словам, ЕС необходимо поддерживать демократический процесс в Белоруссии. Он подчеркнул, что нельзя играть в игру «Лукашенко и контрабандистов», которые «ложными обещаниями завлекли людей в Белоруссию».
 
Лукашенко обвиняют в организованном транзите беженцев из кризисных регионов к внешней границе ЕС. Уже несколько недель при минусовых температурах тысячи мигрантов вынуждены жить во временных лагерях в лесу на польско-белорусской границе, пишет Der Spiegel.
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Der Spiegel Германия Европа
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