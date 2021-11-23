Бывший евродепутат от Польши: если срочно вооружиться, России будет невыгодно нападать на нас

Если бы на территории Польши было размещено американское ядерное оружие, то её статус автоматически был бы выше, а вовлечённость США и НАТО — куда серьёзнее, уверен бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк. В беседе с Polskie Radio он, однако, подчеркнул, что сегодня не стоит об этом рассуждать, скорее надо сосредоточиться на процессе быстрого вооружения страны, чтобы России просто-напросто было невыгодно нападать на Польшу.
Очередные информационные сообщения о планируемой агрессии России* против Украины должны сопровождаться чёткими заявлениями о помощи этой стране в случае такого сценария, уверен бывший сенатор и евродепутат от Польши Богдан Пенк. «Необходимо чётко сказать, что в случае нападения на Украину она получит помощь. Польша также должна пообещать оказать такую помощь в защите от возможной агрессии на территорию Украины», — заявил он в беседе с Polskie Radio.
Бывший сенатор уверен, что ввиду сегодняшних действий Кремля Польше необходимо быть готовой к различным возможным сценариям развития событий. «Если бы Польша была территорией, где хранится американское ядерное оружие, то статус Польши однозначно был бы выше. Участие США и НАТО тогда было бы гораздо более серьёзным. Однако именно сейчас я бы не стал придавать этому особого значения», — рассуждал он.
«Нам надо вооружаться быстро. Это должен быть эффективный процесс вооружения. Оборонный потенциал армии должен быть доведён до такого уровня, чтобы России не было выгодно нападать на нас, чтобы их возможные потери были слишком значительными», — резюмировал Богдан Пенк.
* Подобные сообщения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «целенаправленной информационной кампанией». «Это нагнетание напряжённости, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Украине», — подчеркнул Песков (прим. ИноТВ).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством» высказался о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Всё больше государств мира начинают понимать, что нужно создавать «страховочную сетку» от капризов, ненадёжности и недоговороспособности стран Запада, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, а также выразила мнение, что переход в «Зенит» пошёл бы на пользу российскому футболисту.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан» лидеру страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.
Россия и Китай поддерживают тесные контакты по вопросу организации визита российского лидера Владимира Путина на открытие зимней Олимпиады — 2022 в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно о судьбе обращения основателя Group-IB Ильи Сачкова к российскому лидеру с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что разрабатываемая российскими специалистами назальная вакцина сможет предупреждать заболевание коронавирусом. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений.