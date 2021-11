TVN24: ЕС решает миграционный кризис за Польшу, но не слышит в ответ благодарности

Польские оппозиционные политики обвиняют премьер-министра страны Матеуша Моравецкого в том, что он подчёркнуто дистанцируется от переговоров ЕС с Белоруссией по поводу ситуации с мигрантами. Здесь уверены, что правящая партия «Право и справедливость» тем самым лишь наживает себе новых врагов, которых у Польши и так предостаточно, сообщает TVN24.

Иракцы возвращаются из Минска к себе, пока что это только один самолёт, но должны быть и следующие. Должен также появится гуманитарный коридор в Германию. Однако ещё предстоит долгий путь, прежде чем кризис будет разрешён. Лидеры западных стран разговаривают с Лукашенко. Польский премьер-министр сильно от этого отгораживается. Мачей Кнапик.

Такие кадры могут вселять надежду — иракский самолёт забирает около 400 мигрантов обратно в страну. Завтра должен быть очередной.

МИГРАНТ: Там было очень холодно, белорусские службы относились к нам ужасно, а литовские сражались с нами, как только могли.

В Варшаве министры внутренних дел Германии и Польши благодарят друг друга за сотрудничество и как никогда хвалят друг друга.

МАРИУШ КАМИНСКИЙ, министр внутренних дел Польши, парламентский клуб «Право и справедливость»: Я бы очень хочел поблагодарить своего партнёра, союзника.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР, министр внутренних дел Германии: Я благодарю Вас, я благодарю польское правительство за то, что перед лицом такого вызова вы избрали такой чёткий курс, но соблюдая всю осторожность.

Министр Блащак с британским коллегой анонсируют прибытие в Польшу

роты британской армии для оказания поддержки при ремонте проволочного заграждения.

МАРИУШ БЛАЩАК, министр национальной обороны Польши: Together we are stronger. (Говорит по-английски.)

Этому, как казалось бы, позитивному кадру и словам мешают противоречивые заявления. Пресс-секретарь Лукашенко утверждает, что в ходе последнего телефонного разговора с Ангелой Меркель белорусский диктатор предложил отправить 5000 мигрантов в их страны, а ещё 2000 должны были бы попасть в Германию через гуманитарный коридор.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Я предостерегаю от этого, потому что любой такой шаг будет лишь вселять смелость в Лукашенко и в его фактического начальника. <... > Ничего про нас без нас.

Польский премьер имеет претензии на счёт того, что разговор Меркель с Лукашенко состоялся без участия Польши, и вообще потому, что он состоялся. Он подвергает критике также следующие из него договорённости, но Германия опровергает эти договорённости.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР: Это ненастоящая информация. Мы действуем сообща, проводим консультации и не делаем ничего за спиной нашего партнёра.

Что-то тут явно не до конца сходится. ЕС предлагает 700 тысяч евро на гуманитарную помощь, министр Каминский хвалит это, а бывший премьер Беата Шидло, тоже из партии «Право и справедливость», подвергает жёсткой критике, потому что деньги на помощь для мигрантов — это действия в пользу Лукашенко. Деньги, однако, предлагает также и польское правительство.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ: Мы можем помочь им в этом, мы можем помочь в финансировании рейсов из Белоруссии, Минска.

Европа решает вопрос вместо польских властей — говорит оппозиция.





МИХАЛ КАМИНСКИЙ, вице-спикер сената, парламентский клуб «Польская коалиция», «Союз европейских демократов»: Несмотря на то что она их постоянно обижает, они продолжают защищать польские интересы. Вместо того чтобы их за это благодарить …

КОРРЕСПОНДЕНТ TVN24: … у них ещё есть претензии…

МИХАЛ КАМИНСКИЙ: <... > Господин премьер Моравецкий считает, что Польше сегодня нужно ещё больше врагов, чем у неё есть.

Мы слышим: «Давайте будем договариваться с Европой, просто так» .





БОГДАН КЛИХ, сенатор, парламентский клуб «Польская коалиция», «Гражданская платформа»: Чем больше ЕС на стороне Польши, тем лучше, но партия «Право и справедливость» просто-напросто этого не хочет. Не хочет, потому что это антиевропейская партия.

А к этому всему ещё голос из Москвы.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, Москва: Согласно словам российского президента западные страны используют миграционный кризис для того, чтобы вызывать напряжение в близком для России регионе, а также чтобы оказать давление на Минск. При этом они забывают про свои гуманитарные обязательства. Путин напомнил сегодня про водяные пушки и слезоточивый газ, он сказал: «Детей жалко просто. Маленькие дети там». Российская пропаганда, однако, ни словом не обмолвилась о том, кто привёз мигрантов на польско-белорусскую границу.

В Варшаве, возможно, начинают размышлять о том, что зима лишь усугубит ситуацию в гуманитарном плане, а также ударит по имиджу Польши.

МАРИУШ КАМИНСКИЙ: Мы должны предпринять быстрые действия в связи с возможным снижением температуры воздуха, чтобы этим людям не угрожала смерть с другой стороны границы.

Польша ставит белорусам ультиматум: если ситуация на границе не успокоится, будет закрыт имеющий большое значение железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице.

Машей Кнапик. «Факты».