Польский эксперт: Москве нужен не «Северный поток — 2», а Украина в составе «нового СССР»

Перед Россией стоит главная цель — возрождение Советского Союза, в который уже практически удалось включить Белоруссию, уверен польский журналист Мариуш Маршалковский. В статье для Biznes Alert он утверждает, что сейчас «на очереди стоит Украина». По его словам, Москва сделала ставку на скоординированную военно-гуманитарно-газовую операцию, которая всколыхнёт общественными настроениями украинцев и отвлечёт Европу от происходящего.

«Путин всё смелее усиливает напряжённость в Европе, чтобы прикрыть свою настоящую цель, которую он преследует уже долгие годы, — возрождение Советского Союза в новой версии. Перед лицом внутренних проблем, падением рейтингов и доверия общества Кремлю нужен успех. Белоруссия уже попала в ловушку, теперь настал час Украины», — пишет на портале Biznes Alert польский журналист Мариуш Маршалковский.

Эксперт обращает внимание на то, что Украина уже несколько месяцев борется с «беспрецедентным давлением со стороны России, как военным, так и экономическим».

Это уже не отдельные действия, а скоординированная операция, утверждает автор статьи. Россия уже долгое время пыталась заложить основы для смены правительства в Киеве на более скоординированное с Кремлём. Однако до этого никакие действия — от газовых обещаний до военного давления — не увенчались успехом, поэтому сейчас Россия действует комплексно с расчётом на смену власти в Киеве или, по крайней мере, основных элементов внутренней и внешней политики нынешней власти. «Сегодня спектр деятельности Москвы самый мощный начиная с 2014 года. Кроме постоянного военного давления, появились как энергетический, так и гуманитарный аспект», — констатирует он.

Журналист считает, что миграционный кризис только посредственно направлен против Польши и стран Прибалтики, и это вовсе не дело рук Лукашенко. Маршалковский уверен, что главная цель России — открыть «второй фронт», который отвлечёт Запад от украинского кризиса и возможного военного конфликта, инициированного Москвой. Так, по мнению эксперта, дело обстояло и в 2015 году, когда Россия готовилась к вооружённому вторжению в Сирию. Запад, озабоченный проблемами тысяч мигрантов, не заметил растущего российского военного потенциала в этой стране. Сегодня Россия, разжигая негативные настроения, связанные с волной мигрантов, либо с ограничениями в связи с пандемией, пытается дестабилизировать ситуацию по всей Европе. Власти в странах, где общества расколоты и озабочены темами, непосредственно влияющими на них, определённо в меньшей степени готовы следить за судьбой Украины.

Как пишет польский журналист, главная цель «газового шантажа», к которому стала прибегать Россия, вовсе не направлена на то, чтобы заставить Европу быстро запустить газопровод «Северный поток — 2». Россия хочет спровоцировать протесты и антиправительственный «майдан» на Украине и впоследствии использовать его в качестве предлога для законного ввода российских войск на Украину. Москва также делает ставку на недовольство и разочарование украинского общества, которое в итоге само решит свергнуть нынешнюю власть. Тогда россияне под предлогом защиты своего меньшинства могут захотеть вторгнуться на Украину силой, как они это сделали в 2014 году, пишет Маршалковский. Перед самым наступлением Россия может прибегнуть к провокациям и подрывным действиям, рассуждает журанлист.

Автор уверен, что Кремль также детально изучает реакцию Запада, в основном США, на усилившуюся напряжённость. «Путин пользуется слабостью западных лидеров, чтобы поднять ставку. Остановить Россию в состоянии только сильная и решительная реакция США, Великобритании, Германии или Франции. Но будут ли это в состоянии сделать руководители этих стран? Пока что неизвестно», — резюмирует на портале Biznes Alert польский журналист Мариуш Маршалковский.