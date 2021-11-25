Поставили Украину на колени: Тимошенко заявила в полицию о преступлениях власти
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко написала в Национальную полицию Украины два заявления о преступлениях власти. Как передаёт «НАШ», они касаются неудовлетворительной борьбы с COVID-19, а также дефицита в стране газа и угля.
«Первое заявление о преступлении, которое я передала министру внутренних дел, — это заявление о преступлении относительно того, чтобы нашли конкретных виновных и ответственных, что страна не обеспечена кислородом и противовирусным препаратом», — отметила Тимошенко.
Также она подала заявление относительно проблем в энергетической сфере Украины.
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