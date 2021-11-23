Politico: единственная надежда на мир на Украине — заставить Киев выполнить минские соглашения

Постоянное давление Вашингтона на Москву и экономическая, политическая и военная поддержка Киева долгое время приносили свои результаты, однако теперь данная политика США рискует зайти в тупик, считает ведущий политолог крупнейшего американского «мозгового центра» RAND Corporation Самуэль Чарап. Как пишет он в статье для Politico, администрации Байдена нужно принять ту неприятную реальность, что она не сможет заставить Путина пойти на компромисс, поэтому США должны подтолкнуть Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по «Минску-2», что может спасти страну от разрушительной войны.

Политика США по Донбассу в основном заключалась в том, чтобы предлагать кнут Москве и пряник Киеву. Параллельно Вашингтон поддерживал Киев в экономическом, политическом и военном отношении. Как считает ведущий политолог крупнейшего американского «мозгового центра» RAND Corporation Самуэль Чарап, такой подход долгое время работал, однако нынешнее наращивание военной мощи Москвы и её более жёсткая риторика позволяют сделать предположение, что на этот раз всё обстоит по-другому. Как пишет эксперт в статье для Politico, администрация Байдена должна принять ту неприятную реальность, что она, скорее всего, не сможет заставить Путина пойти на компромисс, однако на Украину Соединённые Штаты действительно имеют значительные рычаги воздействия, но эти рычаги в значительной степени остаются незадействованными.

«Вместо того чтобы сосредоточиться только на принуждении в отношении России, администрация Байдена должна также подтолкнуть и Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по «Минску-2», к чему Украина не проявляла особого желания уже с тех пор, как это соглашение было подписано шесть лет назад. Именно шаги Украины по выполнению соглашения, какими бы ущербными они ни были, на самом деле могут вызвать деэскалацию со стороны России и оживить вялотекущий мирный процесс», — считает Самуэль Чарап.

«Минск-2» был миром победителя, фактически навязанным Россией Украине, однако эта сделка так никогда и не была реализована на местах. Украина сопротивлялась настоятельным просьбам выполнить политические положения договора. Владимир Зеленский, несмотря на свою кампанию за прекращение войны, занял жёсткую позицию, даже призывая к пересмотру «Минска-2» и требуя конкретных обещаний относительно членства Украины в НАТО. Теперь сигналы из Москвы свидетельствуют о том, что Кремль больше не готов терпеть такой статус-кво.

По мнению автора материала, хотя угроза в адрес Украины, содержащаяся в наращивании российских войск на границе, достойна морального осуждения и противоречит международным обязательствам Москвы, единственная надежда состоит в том, чтобы убедить Киев сделать первый шаг для избежания войны. Возможно, для администрации Байдена ещё не поздно перехватить дипломатическую инициативу и посреднические усилия, но для этого ему следует переосмыслить базовую формулу кнута и пряника, которая до сих пор характеризовала соответствующие подходы Америки.

«Реальность такова, что Украина полностью зависит от политической, дипломатической, экономической и военной поддержки со стороны Запада и особенно Соединённых Штатов. Но США ещё далеко не использовали своё влияние, чтобы добиться прогресса в конфликте в Донбассе. Например, они могли бы попросить Киев провести всеобщую амнистию, к которой призывает «Минск-2», или продвинуть конституционные поправки в парламент, где они застряли с 2018 года. Если Украина предпримет видимые шаги в отношении Минских соглашений, которые она до сих пор отказывалась предпринимать, это возложит на Москву бремя деэскалации конфликта, заставив её отвести свои вооружённые силы от границы и возвратиться к столу переговоров», — пишет Самуэль Чарап.

Как заключает автор статьи, если Россия не отступит после уступок Украины, по крайней мере, возникнет более сильный западный консенсус в поддержку Киева против Москвы — а сами уступки могут быть и отменены. Это не разрешило бы полностью более широкий конфликт, но могло бы разрядить текущий кризис и предотвратить потенциальную катастрофу. Это также могло бы активизировать процесс урегулирования конфликта, особенно если бы Соединённые Штаты приняли более непосредственное участие наряду с Францией и Германией.