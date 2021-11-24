CNN: Украина рискует не успеть подготовиться к вероятному вторжению России

Корреспондент CNN посетил южные регионы Украины и выяснил, как страна готовится отражать российскую агрессию, о которой в последнее время говорят украинские и западные эксперты и чиновники. Он, пришёл к неутешительному выводу. По мнению журналиста, новых украинских кораблей, строящейся инфраструктуры, а также предупреждений со стороны Запада будет недостаточно для сдерживания и устрашения России.

В обстановке возросшей напряжённости корреспондент CNN посетил южные регионы Украины и выяснил, как страна готовится отражать российскую агрессию**, о которой в последнеее время говорят украинские и западные эксперты и чиновники. Для этого журналисты канала присоединились к экипажу украинского военно-морского катера, вышедшего из Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря.

Командир катера Иван Овчар объясняет поставленную команде задачу: «Защищать и отстаивать суверенитет Украины».

Этот офицер считает, что угроза исходит от России.

«Мы знаем этот сценарий: сослаться на некую иллюзорную провокацию со стороны Украины или какой-то другой страны, а потом воспользоваться этим в качестве оправдания действий, которые Россия запланировала изначально», — рассказывает военный.

Как продолжает автор материала, охраняемое им море граничит «с украинским полуостровом Крым*, который Москва присоединила по результатам скандального референдума 2014 года, проведённого в нарушение норм международного права». Однако у Украины есть план, как лишить Москву возможности полностью взять под свой контроль Азовское море, где находятся два крупнейших украинских порта — Бердянск и Мариуполь.

13 ноября новый министр обороны Украины Алексей Резников объявил об ускорении темпов строительства новой военно-морской базы в Бердянске. Корреспонденту CNN удалось побывать на «Востоке», однако ему сразу стало ясно, что предстоит ещё большая работа, прежде чем база будет введена в строй.

К концу года планируется завершить первый этап строительства. В него входят новые жилые помещения, административные здания и небольшая медсанчасть на месте заброшенного консервного завода. Но до Нового года остаётся менее шести недель, а на главном здании даже нет крыши. Однако масштабы предстоящей работы оказались ещё более озадачивающими, когда журналисты прошли на территорию базы, граничащей с торговым портом.

«Здесь будет пирс, — сказал капитан второго ранга Александр Сердюк, указывая на груды искорёженного металла и камня, беспорядочно лежащие в море. — Мы планируем завершить строительство этого участка за два года».

Но у Украины может и не быть двухгодичного запаса времени на подготовку к конфликту. Начальник главного управления военной разведки Украины бригадный генерал Кирилл Буданов рассказал корреспонденту американской военной газеты Military Times, что Россия наращивает группировку сил и средств в Крыму, готовясь к наступлению, которое может начаться в любой момент.

Союзники Украины начали реагировать на то, что они считают угрозой со стороны России. Администрация Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и новой техники, включая вооружение. На прошлой неделе Украину посетил британский министр обороны Бен Уоллес, подписавший там соглашение о «наращивании потенциала военно-морских сил Украины». В тот же день ВМС Украины объявили о прибытии двух катеров типа Island, доставленных из американского Балтимора в Одессу. Однако, считает автор статьи, более важный вопрос заключается в том, достаточно ли будет для сдерживания и устрашения России новых украинских кораблей и инфраструктуры, а также предупреждений со стороны Запада.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.

