Кулеба: вступлению Украины в НАТО препятствует российский фактор

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в вопросе вступления Украины в НАТО продолжает играть важную роль так называемый российский фактор, поскольку ряд стран — членов альянса продолжают смотреть на Украину через призму России. Однако, как пишет «Обозреватель», Кулеба уверен, что Украина всё равно достигнет своей цели и станет полноправным участником военно-политического блока.

Так называемый российский фактор всё ещё продолжает играть роль в вопросе вступления Украины в НАТО, поскольку ряд стран — членов альянса продолжают смотреть на Украину через призму России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Как передаёт «Обозреватель», в то же время Кулеба отметил, что, когда Украина в 2008 году поднимала вопрос возможного вхождения в организацию, её представители уверяли Киев, что никакая третья сторона не будет играть решающую роль в этом вопросе.

«Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль», — отметил он.

Кулеба также отметил, что Украина достигнет своей цели и станет полноправным участником военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду.

«Необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнёры это приветствуют», — добавил Кулеба.

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон было заключено важное межгосударственное оборонное соглашение, которое определяет пять секторов, по которым будет развиваться сотрудничество стран, а сами Соединённые Штаты остаются главным партнёром Киева в вопросе безопасности.