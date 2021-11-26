Обозреватель: Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине при участии олигарха Ахметова
Владимир Зеленский заявил, что кураторы из России и представители определённых политических кругов на Украине готовят государственный переворот 1-2 декабря. Как передаёт «Обозреватель», по словам украинского президента, в него может быть вовлечён олигарх Ринат Ахметов.
«У нас вызовы есть и внутренние, которые уже фиксируют разведки других стран. Получили информацию, что в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря», — отметил украинский президент.
* Комментарий ИноТВ: «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.
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