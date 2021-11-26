Обозреватель: Зеленский заявил о подготовке госпереворота на Украине при участии олигарха Ахметова

Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится государственный переворот, организаторами которого выступают представители Украины и России. Как передаёт «Обозреватель», украинский президент добавил, что к планированию переворота собирались привлечь олигарха Рината Ахметова и таким образом «подставить» бизнесмена.

Владимир Зеленский заявил, что кураторы из России и представители определённых политических кругов на Украине готовят государственный переворот 1-2 декабря. Как передаёт «Обозреватель», по словам украинского президента, в него может быть вовлечён олигарх Ринат Ахметов.

«У нас вызовы есть и внутренние, которые уже фиксируют разведки других стран. Получили информацию, что в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря», — отметил украинский президент.

В то же время он подчеркнул, что не будет говорить подробнее и делиться той информацией, «которой не имеет права». Однако добавил, что в планирование переворота может быть втянут олигарх Ринат Ахметов.

«У нас есть агентурная, даже звуковая информация, где представители с Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине*, что будут привлечены миллиарды долларов», — заявил Зеленский.

По его словам, сам он считает, что «это подстава бизнесмена Рината Ахметова», которого «втягивают в войну против Украины».

«Он начал её. Это будет его большая ошибка. Нельзя воевать против своего народа, президента, избранного народом Украины», — подытожил Зеленский, пригласив олигарха в «соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию».



* Комментарий ИноТВ: «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.