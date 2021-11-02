Вести: «Не вижу Зеленского» — на климатической конференции в Глазго президент Украины не явился на своё выступление

Украинский президент Владимир Зеленский должен был выступить с речью во второй день климатической конференции COP26 в Глазго, сообщает «Вести». Но, когда спецпредставитель президента США по климату Джон Керри позвал его на сцену, ответом ему была тишина. Позже глава Украины объяснил своё отсутствие тем, что в этот момент обсуждал Донбасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во вторник в Глазго состоялась вторая часть климатической конференции COP26, и на ней вместе с другими лидерами должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский. Но, когда спецпредставитель президента США по климату Джон Керри вызвал его на сцену, в зале его не оказалось, рассказывают «Вести».

«Позвольте мне сначала представить… президента Зеленского я также не вижу», — удивлённо произнёс американский представитель. Причём после этого Керри презентовал уже следующую группу выступающих, но Зеленский так и не объявился.

Произошедшее президент Украины объяснил у себя в Twitter, заявив, что в этот момент встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Обсудили напряжённую ситуацию с безопасностью в Донбассе с Блинкеном. Говорили о военно-оборонном сотрудничестве, вызовах в энергетике. США твёрдо поддерживают Украину в её территориальной целостности, хвалят прогресс в реформах и твёрдую приверженность к их осуществлению», — написал он и приложил фотографию в качестве доказательства.