Вести: «Не вижу Зеленского» — на климатической конференции в Глазго президент Украины не явился на своё выступление

Украинский президент Владимир Зеленский должен был выступить с речью во второй день климатической конференции COP26 в Глазго, сообщает «Вести». Но, когда спецпредставитель президента США по климату Джон Керри позвал его на сцену, ответом ему была тишина. Позже глава Украины объяснил своё отсутствие тем, что в этот момент обсуждал Донбасс с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Во вторник в Глазго состоялась вторая часть климатической конференции COP26, и на ней вместе с другими лидерами должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский. Но, когда спецпредставитель президента США по климату Джон Керри вызвал его на сцену, в зале его не оказалось, рассказывают «Вести».
«Позвольте мне сначала представить… президента Зеленского я также не вижу», — удивлённо произнёс американский представитель. Причём после этого Керри презентовал уже следующую группу выступающих, но Зеленский так и не объявился.
Произошедшее президент Украины объяснил у себя в Twitter, заявив, что в этот момент встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Обсудили напряжённую ситуацию с безопасностью в Донбассе с Блинкеном. Говорили о военно-оборонном сотрудничестве, вызовах в энергетике. США твёрдо поддерживают Украину в её территориальной целостности, хвалят прогресс в реформах и твёрдую приверженность к их осуществлению», — написал он и приложил фотографию в качестве доказательства.
При этом в открытии климатической конференции Зеленский участие принимал. Вместе с ним там также были глава Белого дома Джозеф Байден, который даже успел выспаться во время мероприятия, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, герцог Эдинбургский, а также различные активисты — защитники климата. В целом за два дня COP26 посетили приблизительно 120 мировых лидеров.
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