Лидеры мира решили бороться с исчезновением лесов — но читателей Le Figaro это не обнадёжило

На 26-й Конференции ООН по климату более 100 стран мира договорились бороться с исчезновением лесов, выделяя на это как государственные, так и частные деньги. Однако читатели Le Figaro в комментариях к статье выразили большой скепсис, отметив, что такие решения принимались и прежде, но слова лидеров расходятся с реальностью.

Лидеры более 100 стран решили покончить с исчезновением лесов к 2030 году, пишет Le Figaro. На их территории находится больше 85% всех лесов мира, что составляет порядка 13 млн кв. км.

Как отмечает автор статьи, это самое большое продвижение в вопросе защиты лесов за последнее время. В соглашении примут участие в том числе Канада, Россия, Бразилия (на территории которой находятся 60% лесов Амазонии), Конго.

Во вторник об этом соглашении будет официально объявлено. Страны рассчитывают направить на этот проект более €10 млрд государственных денег. Плюс будет задействовано €6,2 млрд частных инвестиций. Отдельно ещё больше миллиарда уйдёт на защиту бассейна Конго, где находится второй по величине тропический лес в мире.

«С помощью этих беспрецедентных обещаний у нас есть шанс положить конец долгой истории человечества как покорителя природы, чтобы стать её защитником», — приводит автор статьи слова главы британского правительства Бориса Джонсона, который также напомнил, что леса — это лёгкие планеты. Они абсорбируют около трети всего углекислого газа, который выделяется ежегодно от использования углеводородов.

Из-за того, что леса вырубаются, они перерабатывают меньше углекислого газа, плюс во время сжигания древесины атмосфера становится ещё грязнее. Так, недавно вышел отчёт ЮНЕСКО, который показал, что с начала этого века 10 важнейших лесов вместо переработки CO2 стали его выделять. Например, в их число входит знаменитый американский парк Йосемити, пишет Le Figaro.

Комментарии читателей на сайте Le Figaro:

PIASSE: Уже 30 лет одни и те же разговоры о борьбе с исчезновением лесов, и ничего не движется вперёд, всё становится хуже и хуже. Так зачем давать обещания, которые и через 20 лет не будут исполнены!

jean girard: У меня тут поблизости целый десяток гектаров леса исчез и появились пашни или типа того. Между словами и реальностью большая разница, и эта разница и показывает истинную реальность страдающей земли.

Colombine62: Я бы хотел, чтобы они приняли соглашение о борьбе с перенаселением, вот где корень проблемы с потеплением климата, но никому не хватит смелости сказать правду.

Lespilau: Во Франции есть проект по производству солнечной энергии, который подразумевает уничтожение около 1000 гектаров!

Angkor Vat: Они поговорят об этом снова на 27-й конференции по климату.