«Сами себе роем могилы»: Генсек ООН призвал мир бороться с изменениями климата
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, выступая в понедельник на климатической конференции COP26, призвал страны мира наконец всерьёз отнестись к проблеме климатических изменений, подчеркнув, что люди «сами себе роют могилы», сообщает The Hill.
«Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Перед нами стоит суровый выбор: либо мы положим ему конец, либо оно приведёт к концу нас. Пора заявить: «Хватит!» — цитирует Гутерреша американское издание. «Хватит изничтожать биоразнообразие, хватит убивать себя углекислым газом, хватит пользоваться природой как унитазом, хватит жечь, бурить и рыть всё глубже. Мы сами себе роем могилы», — добавил он.
Как подчеркнул Генсек ООН, земля «меняется на глазах» — уровень моря повышается, океаны разогреваются, а в амазонских дождевых лесах появились области, в которых углекислого газа выделяется больше, чем поглощается.
«Из-за ряда свежих заявлений о планируемых к принятию климатических мер может сложиться впечатление, что мы на пути к тому, чтобы изменить своё положение к лучшему. Но это лишь иллюзия», — заявил Гутерреш. По словам чиновника, мир «идёт к климатической катастрофе» и для него наступил «момент истины».
«Сирены уже звучат. Наша планета заговорила с нами и пытается до нас что-то донести. То же делают и народы различных стран — климатическую политику считают основной проблемой люди разных национальностей, возрастов и полов, — цитирует Гутерреша The Hill. — Мы должны прислушаться и принять меры, сделав при этом мудрый выбор. От имени нынешнего и будущих поколений, призываю вас: выбирайте высокие цели. Выбирайте солидарность. Сделайте выбор в пользу того, чтобы уберечь наше будущее и спасти человечество».
Заявления Гутерреша прозвучали на второй день конференции COP26, которая в настоящий момент проходит в Глазго, пишет The Hill. На мероприятие прибыли лидеры многих стран, включая президента США Джо Байдена. Участники рассчитывают заключить договорённости по инициативам, направленным на борьбу с изменениями климата.
Американский Белый дом между тем обнародовал в понедельник свою стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, отмечается в материале газеты. По информации The Hill, среди мер, входящих в стратегию, — стимулирование предприятий к переходу на чистые источники электроэнергии, перевод части секторов на электричество, увеличение энергоэффективности, а также расширение применения технологий улавливания двуокиси углерода.
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