«Сами себе роем могилы»: Генсек ООН призвал мир бороться с изменениями климата

Зависимость от ископаемых видов топлива уже привела человечество на грань катастрофы, а продолжая эксплуатировать земные недра, оно «само себе роет могилу», заявил на климатической конференции COP26 Генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщает The Hill, Гутерреш призвал страны мира принять решительные меры, направленные на борьбу с изменениями климата, во имя будущих поколений.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, выступая в понедельник на климатической конференции COP26, призвал страны мира наконец всерьёз отнестись к проблеме климатических изменений, подчеркнув, что люди «сами себе роют могилы», сообщает The Hill.

«Наша зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество к краю пропасти. Перед нами стоит суровый выбор: либо мы положим ему конец, либо оно приведёт к концу нас. Пора заявить: «Хватит!» — цитирует Гутерреша американское издание. «Хватит изничтожать биоразнообразие, хватит убивать себя углекислым газом, хватит пользоваться природой как унитазом, хватит жечь, бурить и рыть всё глубже. Мы сами себе роем могилы», — добавил он.

Как подчеркнул Генсек ООН, земля «меняется на глазах» — уровень моря повышается, океаны разогреваются, а в амазонских дождевых лесах появились области, в которых углекислого газа выделяется больше, чем поглощается.

«Из-за ряда свежих заявлений о планируемых к принятию климатических мер может сложиться впечатление, что мы на пути к тому, чтобы изменить своё положение к лучшему. Но это лишь иллюзия», — заявил Гутерреш. По словам чиновника, мир «идёт к климатической катастрофе» и для него наступил «момент истины».

«Сирены уже звучат. Наша планета заговорила с нами и пытается до нас что-то донести. То же делают и народы различных стран — климатическую политику считают основной проблемой люди разных национальностей, возрастов и полов, — цитирует Гутерреша The Hill. — Мы должны прислушаться и принять меры, сделав при этом мудрый выбор. От имени нынешнего и будущих поколений, призываю вас: выбирайте высокие цели. Выбирайте солидарность. Сделайте выбор в пользу того, чтобы уберечь наше будущее и спасти человечество».

Заявления Гутерреша прозвучали на второй день конференции COP26, которая в настоящий момент проходит в Глазго, пишет The Hill. На мероприятие прибыли лидеры многих стран, включая президента США Джо Байдена. Участники рассчитывают заключить договорённости по инициативам, направленным на борьбу с изменениями климата.

Американский Белый дом между тем обнародовал в понедельник свою стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, отмечается в материале газеты. По информации The Hill, среди мер, входящих в стратегию, — стимулирование предприятий к переходу на чистые источники электроэнергии, перевод части секторов на электричество, увеличение энергоэффективности, а также расширение применения технологий улавливания двуокиси углерода.