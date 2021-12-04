Bloomberg: Байден отказался признавать «красные линии» Путина по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает «долгого разговора» с Владимиром Путиным по Украине, отметив также, что «не признаёт ничьи красные линии» в вопросе безопасности этой страны, пишет Bloomberg. При этом американский лидер также собирается разработать пакет «всеобъемлющих и значимых» инициатив, которые серьёзно усложнят Москве жизнь, если та всё же решится напасть на Украину.

Президент США Джо Байден заявил, что ждёт со своим российским коллегой Владимиром Путиным «долгого разговора» по поводу угрозы вторжения на Украину. При этом американский лидер отверг все предупреждения Путина о том, что развёртывание западных войск или вооружений является «красной линией», которую нельзя переходить, пишет Bloomberg.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — заявил Байден.

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Путина, который предупредил, что размещение систем ПРО или других систем вооружения на Украине Кремль расценивает как красную линию, Байден сказал, что он «не признаёт ничьи красные линии».

С подобным заявлением Байден выступил в то время, как чиновники Белого дома сообщили, что подумывают о возможности введения экономических санкций, а также рассматривают вопрос оказания помощи Украине в ответ на наращивание российской группировки на границе, что вызвало беспокойство насчёт потенциальной агрессии.

Ранее Байден напомнил, что собирается согласовывать свои действия с европейскими союзниками США, чтобы «очень, очень сильно усложнить» Путину подобное нападение.

«Чем я занимаюсь, так это собираю пакет, по моему мнению, наиболее всеобъемлющих и значимых инициатив, которые очень, очень сильно усложнят Путину то предприятие, на которое, как опасаются многие, он может пойти», — заявил американский лидер.

Между тем, по словам высокопоставленного чиновника в администрации Байдена, разведка США пришла к выводу, что Кремль планирует начать наступление на Украину уже в следующем году, бросив в бой примерно 175 тыс. военнослужащих.

При этом в Вашингтоне полагают, что примерно половина этих сил уже развёрнута на границе, а пророссийские силы и СМИ стали активнее продвигать порочащий Украину контент.

Развёртывание Путиным группировки численностью до 100 тыс. военнослужащих, а также отправка на границу военной техники возродили опасения по поводу войны, которые возникли весной, когда российский лидер впервые предпринял подобные действия. Но тогда градус напряжённости удалось понизить благодаря телефонной беседе Байдена и Путина. Однако американские чиновники недавно поделились с союзниками разведданными, из которых выходит, что Путин может отдать приказ о начале стремительного и мощного вторжения на Украину из нескольких мест сосредоточения.

В этой связи во время переговоров в Стокгольме госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил своего российского коллегу Сергея Лаврова о том, что Москву ждут «серьёзные последствия», если она предпримет какие-либо шаги подобного рода в отношении Украины.

Что же касается России, то она отрицает, что вынашивает какие-либо планы нападения на Украину, указывая на то, что она имеет полное право передвигать войска в пределах своих границ без каких-либо помех извне. Вместе с тем российские чиновники также заявили, что они хотят гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не будет развёртывать на Украине наступательные вооружения.