Euronews: госсекретарь Блинкен предупредил, что «безрассудные действия» России не останутся без ответа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия создаёт потенциал для «агрессивного сценария» вокруг Украины. По его словам, это вызвало большую обеспокоенность на недавнем саммите НАТО и Москва должна задуматься о последствиях, которые точно не отвечают российским интересам. Конфликт идёт вразрез с интересами всех сторон, подчеркнул глава американской дипломатии в интервью Euronews.

Ситуация вокруг Украины стала главным — и, пожалуй, самым сложным вопросом на переговорах в Стокгольме главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. 40-минутная встреча, которую Сергей Лавров видел как «поиск баланса» в позициях Москвы и Вашингтона, завершилась напряжённой пресс-конференцией.



На ней многим стало ясно, что баланс пока не найден. В интервью телеканалу Euronews Энтони Блинкен отметил:



ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Мы не знаем намерений президента Путина, не знаем, принял ли он решение предпринимать новые агрессивные шаги против Украины. Но мы точно уверены в том, что президент создаёт для этого условия — причём в очень сжатые, кратчайшие сроки. И это крайне тревожно, причём не только для нас. До приезда сюда, на встречу в ОБСЕ, я был на саммите стран НАТО. Так вот, там эта обеспокоенность очень чувствуется.



Для России самое важное — понять, что действия имеют последствия. И эти последствия реальны. Они не отвечают российским интересам, конфликт идёт вразрез с интересами всех сторон.



Президент Байден, общаясь с президентом Путиным в Женеве несколько месяцев назад, отметил: мы в США предпочитаем иметь стабильные, предсказуемые отношения с Россией. Если Россия снова начнёт агрессивные действия в отношении Украины, это станет прямой противоположностью стабильным и предсказуемым отношениям.



Не думаю, что для кого-то это хороший вариант. Президент Байден также ясно дал понять: если Россия решит действовать безрассудно, мы ответим.



Дата выхода в эфир 03 декабря 2021 года.