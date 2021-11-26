Американский генерал посоветовал Байдену не отвлекаться на Россию и Украину

В случае гипотетического вторжения России на Украину и Китая в Тайвань Америке следует сосредоточиться на противодействии Китаю, предоставив Европе самой разбираться со своими проблемами, заявил в интервью Fox News генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог. При этом он усомнился в намерении Путина нападать на Украину: «Он ведёт свою игру в голове у Байдена», — заявил генерал.

Смотрите-ка, кто снова с нами! Бывший советник по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог. Позвольте задать вам вопрос в лоб, вы говорите без обиняков, и мы любим с вами беседовать. Готов ли Белый дом к двум геополитическим кризисам, которые, возможно, начнутся один за другим и будут разворачиваться одновременно? Вторжение Китая в Тайвань и вторжение России на Украину*. Эти две страны союзники, они разговаривают друг с другом, обе активно бряцают оружием. Что скажете вы?



КИТ КЕЛЛОГ, бывший советник вице-президента США по национальной безопасности: Во-первых, спасибо, что пригласили. Прямой ответ: нет. И вот почему я говорю «нет». Это возможно, но надо разобрать обе ситуации. Если посмотреть на Украину и Россию, это проблема Европейского союза. Это не должно быть проблемой США, хотя из этого пытаются сделать проблему США. Они не входят в НАТО и даже в Евросоюз. Но это европейский задний двор, а не наш. Однако (госсекретарь США. — ИноТВ) Тони Блинкен пытается втянуть нас туда, а нам надо оставаться в стороне, насколько это возможно.



Не думаю, что Путин сейчас хочет идти на Украину, у него для этого недостаточно войск. У него на границе всего 100 тысяч военнослужащих. Этого достаточно, чтобы вторгнуться в Крым или Донбасс, но если говорить о захвате страны, то надо 300 или 400 тысяч. У него этого нет. Он ведёт свою игру в голове у Байдена.



Думаю, администрации следует сосредоточиться на Китае. Китай — вот настоящий противник. Он представляет угрозу на многих уровнях: это и экономическая, и культурная, и военная, и географическая угроза. А мы — тихоокеанская страна. И нам надо сосредоточиться на этом. Сказать европейцам: «Украина — это ваше дело, ваша проблема, а не наша. Мы займёмся Тихоокеанским регионом». И если мы сосредоточимся на чём-то одном, думаю, у нас всё будет хорошо. Но пытаться заниматься и тем, и другим в ситуации кризиса — это только распылять усилия. И для нас это, в целом, не полезно.



Дата выхода в эфир 25 ноября 2021 года.



* Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.

