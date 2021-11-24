Главред: эксперт опасается наступления России на Украину до конца февраля

У Украины есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения России, поэтому Киеву необходима новая военная помощь от США, считает политтехнолог Тарас Березовец. Однако, как он рассказал журналистам портала «Главред», администрация Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к России, а сам глава Белого дома «фактически пошёл на компромисс с Путиным».

США стремятся реализовать план по сдерживанию России от возможного вторжения на Украину*, однако анонсированные санкции в этом не помогут. Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к России, а сам глава Белого дома «фактически пошёл на компромисс с Путиным».

«Трудно сказать, о чем Байден думал, возможно, надеялся, что договорённости снизят уровень агрессивности Путина, а это было нужно в первую очередь для того, чтобы затянуть Россию в клуб против Китая. Однако все эти надежды оказались напрасными», — отметил Березовец.

Путин, наоборот, повысил уровень агрессивности, то есть угрозы со стороны администрации Байдена не сдерживают хозяина Кремля, а заставляют действовать ещё более провокационно.

«Единственное, что может сдержать агрессию Путина, — это демонстрация силы и поддержки, в том числе передача Украине в течение ближайших двух месяцев новых образцов летальных вооружений. Потому что, как мы понимаем, дедлайн возможного вторжения Путина на Украину — это февраль. То есть у нас есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения. Что важно — на этот раз оно может быть осуществлено с применением российской авиации, чего не было в 2014 году», — добавил эксперт.

«Остаётся только надеяться, что, в отличие от администрации Байдена, Пентагон будет начеку и действовать. Мы и сейчас видим, что Пентагон понимает всю опасность ситуации, поэтому начинает действовать на опережение», — резюмировал Березовец.



*Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.