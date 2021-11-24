Главред: эксперт опасается наступления России на Украину до конца февраля
США стремятся реализовать план по сдерживанию России от возможного вторжения на Украину*, однако анонсированные санкции в этом не помогут. Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к России, а сам глава Белого дома «фактически пошёл на компромисс с Путиным».
*Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.
Ссылки по теме
-
Бывший стратег НАТО: Путин проводит учения у границ Украины, чтобы подчеркнуть свою важность
-
ПН: после визита в Донбасс Шон Пенн захотел снять фильм о событиях на Украине
-
Отставить панику — эксперт Foreign Policy рассказал, почему Россия не нападёт на Украину
-
Главред: эксперт рассказал, почему в случае наступления России Украина останется одна