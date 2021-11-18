Главред: эксперт рассказал, почему в случае наступления России Украина останется одна

В случае полномасштабного наступления со стороны России Украине не стоит рассчитывать на военную помощь стран Запада, уверен политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в материале для портала «Главред», европейские страны сейчас полностью завязаны на России из-за кризиса с энергоносителями, поэтому в случае чего будут лишь выражать глубокую обеспокоенность и не более того. Киеву могут помочь вооружениями лишь США, Великобритания, Польша и Турция, однако и они будут преследовать лишь собственные интересы.

Если кризис с мигрантами перекочует к украинским границам или если Россия решит осуществить военную операцию против Украины, Киеву не стоит рассчитывать на прямую военную поддержку со стороны Запада, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в статье для портала «Главред», европейские страны сейчас полностью завязаны на России из-за кризиса с энергоносителями, поэтому в случае чего будут лишь выражать глубокую обеспокоенность и не более того.

«Сегодня уже предостаточно проблем на границе Белоруссии и Польши, которые являются достаточным основанием для того, чтобы Евросоюз мог действовать более жёстко в отношении России. Впрочем, так не происходит. Вот и из-за Украины европейцы не будут ввязываться в противостояние с Россией, потому что просто её опасаются», — считает эксперт.

Поэтому Украина, отмечает Кочетков, может рассчитывать только на собственные силы, а также на некоторую поддержку США, Великобритании, Польши и Турции — больше ни на чью. Но и эти страны будут преследовать собственные интересы, а не заботиться об Украине.

В том, что у Украины нет союзников, готовых оказывать военную помощь, считает эксперт, виновата политика, которую проводит Киев. Задача украинской власти — сделать Украину интересным партнёром для других стран мира, но власти страны занимаются только тем, что «ходят и просят денег и помощи».

«Конечно, у нас спрашивают при этом, что мы предлагаем взамен. А мы ничего не предлагаем — мы просто просим и просим. Может ли Украина предложить что-то Евросоюзу, чтобы он был готов за неё вписаться и защищать от России? Видимо, от Евросоюза уже бесполезно ждать чего-то подобного. И Россия относится к ЕС, как к пенсионерам, которые многое рассказывают, но сделать ничего уже не могут», — пишет Кочетков.