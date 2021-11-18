Главред: эксперт рассказал, почему в случае наступления России Украина останется одна
Если кризис с мигрантами перекочует к украинским границам или если Россия решит осуществить военную операцию против Украины, Киеву не стоит рассчитывать на прямую военную поддержку со стороны Запада, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в статье для портала «Главред», европейские страны сейчас полностью завязаны на России из-за кризиса с энергоносителями, поэтому в случае чего будут лишь выражать глубокую обеспокоенность и не более того.
«Сегодня уже предостаточно проблем на границе Белоруссии и Польши, которые являются достаточным основанием для того, чтобы Евросоюз мог действовать более жёстко в отношении России. Впрочем, так не происходит. Вот и из-за Украины европейцы не будут ввязываться в противостояние с Россией, потому что просто её опасаются», — считает эксперт.
Поэтому Украина, отмечает Кочетков, может рассчитывать только на собственные силы, а также на некоторую поддержку США, Великобритании, Польши и Турции — больше ни на чью. Но и эти страны будут преследовать собственные интересы, а не заботиться об Украине.
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