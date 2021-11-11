CNN: как в 2014 году — Блинкена тревожат сообщения о «российской военной активности» рядом с Украиной

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности», которые говорят о том, что Россия может «попытаться повторить» своё «вторжение» на Украину в 2014 году, пишет CNN. При этом Блинкен подтвердил «нерушимую» приверженность делу сохранения независимости Украины, а также напомнил, что США внимательно следят за действиями Москвы.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «обеспокоены сообщениями о необычной российской военной активности», а также вероятностью того, что Россия может «попытаться повторить» своё вторжение на Украину в 2014 году, пишет CNN.

С подобным заявлением Блинкен выступил после того, как секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, по данным источников канала, не стал отрицать, что Москва перебрасывает войска на границу с Украиной. При этом он также не стал развеивать опасения США по поводу намерений России в ходе встречи с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

В ходе совместной конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Блинкен отметил, что в связи с этими событиями США «очень внимательно наблюдают» за деятельностью России.

«Мы опасаемся, что Россия может совершить серьёзную ошибку и попытается повторить то, что она предприняла ещё в 2014 году, когда она собрала силы вдоль границы и ввела их на суверенную украинскую территорию под ложным предлогом, что подобные действия были спровоцированы», — сообщил Блинкен, имея в виду «вторжение»* России в Крым.

Госсекретарь также подтвердил «нерушимую» приверженность США делу сохранения суверенитета и независимости Украины.

Что же касается Кулебы, то он заявил, что США и Украина сообщили друг другу некоторые аспекты, касающиеся российской военной деятельности. «То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину», — объяснил он.

Блинкен и Кулеба выступили перед журналистами в рамках стратегического диалога, который привёл к подписанию обновлённого Стратегического партнёрства между Украиной и США. При этом глава МИД Украины поблагодарил США за углубление сотрудничества в области обороны и безопасности с целью помочь Киеву сдерживать «дальнейшие агрессивные действия» России.

При этом Кулеба отметил, что найти дипломатическое решение конфликта будет нелегко. В частности, он указал на попытки России дестабилизировать Европу, включая использование энергоресурсов в качестве рычага давления, «пропагандистские усилия, дезинформацию, кибератаки, наращивание военной мощи, попытку России «переварить» Белоруссию». При этом украинский дипломат предупредил, что «в этой сложной игре» следует оставаться «бдительными» и «стойкими».

Эта пресс-конференция стала очередной попыткой администрации Байдена продемонстрировать, что США по-прежнему поддерживают Украину.

Между тем на прошлой неделе глава ЦРУ Уильям Бёрнс провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в ходе которой он выразил обеспокоенность по поводу перемещений российских войск неподалёку от Украины.

При этом, как отмечает канал, Патрушев не стал отрицать сам факт наращивания военной группировки в данном районе — что разительно отличается от недавней позиции Кремля, который заявил, что спутниковые снимки, на которых видна группировка, — это на самом деле «некачественный вброс».

Конкретная численность российской группировки на данный момент неясна. Вместе с тем, по словам одного чиновника, количество подразделений в этом районе за последние недели выросло на две трети. Кроме того, американские чиновники считают, что военная активность в Западной России выглядит необычно, так как для военных учений сейчас неподходящий сезон. В частности, по словам эксперта по России Майкла Кофмана, некоторые из этих соединений находятся далеко от мест своего постоянного расположения.

«Большой вопрос: зачем подразделениям Центрального военного округа ошиваться зимой, в трёх тысячах милях от места своей постоянной дислокации? — отметил он. — Трудно придумать для этой военной деятельности такое объяснение, которое бы не внушало опасений».

И всё же американские чиновники и эксперты, которые пристально наблюдают за ситуацией, полагают, что Россия вряд ли готовится к вторжению — по крайней мере, в ближайшие несколько дней или недель. В частности, они пока не видят признаков «логистического хвоста» — линий снабжения, без которых невозможна любая серьёзная боевая операция. Тем не менее Кофман предупредил, что недостающие ингредиенты вторжения вроде логистического хвоста можно собрать за достаточно короткое время.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).