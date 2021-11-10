Борьба с коррупцией и укрепление государственности: NI рассказал, как не дать России затянуть в «гибельный водоворот» её соседей

Россия представляет для Запада наиболее злободневную угрозу, так как она оказывает давление на Украину, Грузию и Молдавию, что представляет большую опасность для восточного фланга НАТО, пишет The National Interest. По мнению журнала, вытянуть эти страны из «гибельного водоворота» можно, только помогая им в борьбе с коррупцией, в укреплении государственности, экономики и общей стабильности.

Миру и процветанию трансатлантического сообщества угрожают как Россия, так и Китай. Однако самая злободневная угроза исходит не от Пекина, а скорее от Москвы; речь, в частности, идёт о её давлении на Украину, Грузию и Молдавию. Поэтому если США не смогут эффективно ответить на это давление, восточный фланг НАТО рано или поздно рухнет, пишет The National Interest.

Президент России Владимир Путин — это «геополитический Майкл Майерс», одержимый идеей защитить свой периметр безопасности от внешних угроз, которых в реальности не существует. Козни Путина направлены прежде всего против коллективной безопасности НАТО, а без НАТО трансатлантической безопасности не бывать.

И Москва, и Пекин хотят выиграть схватку великих держав без борьбы: ни одному из них не нужна война-катаклизм с Западом. Вместо этого они планируют добиться своих целей поэтапно, записывая на свой счёт успехи, которые в конечном счёте подорвут трансатлантическое сообщество в целом. Именно это и происходит на границе Европы.

Украина, Грузия и Молдавия находятся на границе Европы и НАТО, однако они не входят ни в первый, ни во второй клуб. По этой причине Москве они кажутся более предпочтительными целями. При этом эти страны роднит то, что все они в какой-то мере оккупированы Россией. Москва захватила Приднестровье у Молдавии; от Грузии она оторвала Абхазию и Южную Осетию, а от Украины — Крым и Донбасс. В результате оккупация всех трёх этих стран перешла в стадию замороженного конфликта, который затянулся не столько из-за этнических разногласий, сколько из-за стремления Москвы удерживать эти территории в заложниках.

Более того, каждая из этих стран обратилась к Западу, видя в нём потенциального военного и экономического партнёра, способного защитить их от дальнейшей российской агрессии. И НАТО, и ЕС отреагировали на это положительно: всем трём странам было сказано, что, если они просто проведут необходимые реформы, то их примут в оба этих клуба. В результате популярность Запада среди населения Молдавии, Украины и Грузии взлетела до небес.

В этой связи Россия ясно дала понять, что она приложит все усилия, чтобы затруднить европейскую интеграцию. Более того, русские настаивают на том, что замороженные конфликты можно будет урегулировать только на условиях Москвы.

Со временем США и Европа начали терять свой энтузиазм из-за отсутствия прогресса; у них были другие заботы. Они не видели, как можно было выйти из тупика. Хотя западные чиновники периодически подбадривают эти страны, все эти знаки поддержки носят скорее символический характер.

Жители же этих стран всё чаще приходят к мысли, что их стремление к интеграции с Западом ни к чему не приводит. Некоторые считают, что им лучше вернуться в лоно Москвы; некоторые — что им пора примкнуть к Пекину. «Кажется, что движение по нисходящей спирали никогда не закончится», — отмечает журнал.

И в самом деле, Путин не прервёт этот цикл, пока не получит желаемого.

Исходная точка — это Молдавия. Оккупация Приднестровья обходится куда дороже, чем она стоит на самом деле, но дело здесь не в самом этом регионе. Российский лидер надеется навязать Молдавии сделку, которая поставит жирный крест на независимости этой страны. В частности, Путин настаивает на том, что, если Кишинёв хочет реинтеграции, то он должен взять на себя долги Приднестровья. Таким образом он разложил долговой капкан, с помощью которого Россия будет управлять этой страной. Кроме того, Путин настаивает на том, чтобы Приднестровье получило полные политические права, притом что там осталось только пророссийское население. Это приведёт к тому, что в Молдавии будут выбирать только пророссийские правительства — отныне и навсегда.

Установив контроль над Молдавией, Путин сможет заявить, что Приднестровье — это прецедент и образец для урегулирования крымского вопроса. А затем он обратится к грузинам и докажет им, что они остались совсем одни и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в объятия Москвы.

И даже если Украина и Грузия не согласятся урегулировать свои замороженные конфликты на условиях Путина, Москва сможет воспользоваться Молдавией как трамплином для дестабилизации Украины и Румынии, а затем заглотить и Грузию. В результате южный фланг НАТО окажется уязвимым.

Но как же Запад может переломить ситуацию? Вместо поисков политических формул размораживания замороженных конфликтов ему следует сосредоточиться на том, чтобы помочь этим трём государствам, которые показали, что они способны противостоять российскому влиянию. Помощь в борьбе с коррупцией, содействие в эффективном госуправлении и поддержание принципа верховенства закона придутся как нельзя кстати. То же самое можно сказать и об экономическом процветании и политической стабильности.

«В борьбе за свободу, безопасность и процветание в Грузии, Молдавии и Украине нет простых ответов, однако поддержка этих усилий с помощью комплекса уместных, реалистичных и применимых мероприятий — это лучший способ вытянуть эти страны из гибельного водоворота и показать России и Китаю, что наша воля к победе в долгосрочной борьбе за свободу не слабее их воли к угнетению», — подытоживает The National Interest.