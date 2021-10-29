NYT: без лидера у расколотой Европы один путь — к застою
Возглавлять Европейский союз и организации, предшествовавшие ему, всегда было сложной задачей. Как пишет профессор Кембриджского университета, специалист по Европе, геополитике и кризисам демократии Хелен Томпсон, на протяжении большей части минувших десяти лет жизнью Европы руководил один лидер — канцлер Германии Ангела Меркель, и теперь, когда она готовится покинуть свой пост, уже началось соревнование среди претендентов на её место.
Как отмечает Томпсон, возглавляет эту гонку президент Франции Эммануэль Макрон, чьи «самопровозглашённые попытки придать Европейскому союзу откровенно политический смысл» пока оборачиваются неудачей. Далее идёт Олаф Шольц, который, скорее всего, станет следующим канцлером Германии и который надеется унаследовать «мантию» Меркель.
И где-то в конце этой очереди находится премьер-министр Италии Марио Драги, бывший глава европейского центробанка, среди заслуг которого значится спасение евро. Однако, уверена эксперт, они могут не тратить силы и слова попусту: связанный по рукам и ногам соперничеством Америки и Китая и переживающий глубокое внутреннее разобщение Евросоюз сейчас находится в условиях такого мира, который сильно отличается от мира в период господства Меркель, и теперь ЕС больше невозможно руководить.
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