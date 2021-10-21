France 24: не уважает европейские ценности — Польше досталось от других европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе

Конфликт стран Западной Европы с Польшей, начавшийся после решения польского конституционного суда о верховенстве национальных законов над европейскими, стал одной из ключевых тем саммита ЕС в Брюсселе, передаёт France 24. Как сообщает телеканал, лидеры стран Евросоюза призвали Варшаву уважать европейские ценности и заморозили первый транш пакета финансовой помощи восточноевропейской стране.

С нами на связи Аликс Ле Бурдон из Брюсселя. Добрый вечер, Аликс! По вопросу верховенства европейского права: станет ли это причиной раздора?

АЛИКС ЛЕ БУРДОН, корреспондент France 24: Да, как вы знаете, это тема, вызывающая сильнейшую напряжённость с тех пор, как Конституционный суд Польши принял решение, ставящее под сомнение верховенство европейского права. Термин «правовое государства» был на устах большинства лидеров стран по прибытии сюда, на саммит в Брюссель, несмотря на то что председатель Европейского совета Шарль Мишель хотел избежать того, чтобы эта тема затмила остальные вопросы повестки дня.

«Европейские принципы — это не то, что выбирают по своему усмотрению», — это заявление лидера Австрии. Бельгийский премьер-министр также счёл, что Польша перешла «красную черту». Напомню, что страны Бенелюкса призвали Европейскую комиссию пустить в ход знаменитый механизм «обусловленности». Речь идёт о механизме, находящемся в арсенале ЕС с января, который, однако, ни разу ещё не применялся. Он позволяет связать перечисление средств из фондов Европейского союза с соблюдением принципов правового государства.

В настоящее время Европейская комиссия заморозила первый транш финансовой помощи Польше на нужды восстановления экономики. Мы слышали, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила об общем обязательстве защищать фундаментальные принципы Евросоюза. Канцлер Германии, в свою очередь, призвала к диалогу и поиску компромиссного решения с Польшей. Так же как и Эммануэль Макрон, она встретилась с польским премьер-министром перед началом саммита.

Повышение цен на энергоносители также было на повестке дня. Какие меры могут быть приняты по этому поводу?

АЛИКС ЛЕ БУРДОН: По словам нескольких дипломатов, шансов на великий прорыв в этом деле мало. Сегодня вечером на саммите в Брюсселе лидеры европейских стран пришли к согласию в отношении симптомов, но не лекарства. Есть группа так называемых либеральных стран, таких как Люксембург или Нидерланды, которые считают этот кризис временным и не требующим серьёзного вмешательства. Есть, однако, и другая группа стран, в основном состоящая из государств Восточной и Южной Европы во главе с Испанией, которая хотела бы добиться перемен и реформ, и призывает, в частности, к совместным закупкам газа. Существует и третья, более умеренная группа, в которую входит Германия. Она не желает кардинально менять систему и полагает, что будет лучше изменить способ формирования цен в Европе. Напомню, что сегодня на общем рынке электричества свой вклад в формирование цены вносит мировая цена на газ.

Итак, одним из итогов сегодняшнего вечера, помимо прочего, должна стать поддержка набора инструментов, представленных Европейской комиссией на прошлой неделе. Однако этот набор инструментов для стран-членов — не более чем ряд предложений в отношении краткосрочных мер.

Спасибо, Аликс! Аликс была с нами в прямом эфире из Брюсселя. Следите вместе с нами за саммитом европейских стран, который продлится до завтра.

Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.