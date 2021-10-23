Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: «как Рим без Ватикана» — в Евросоюзе Меркель проводили на пенсию овациями

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Спустя 16 лет в должности канцлера Германии Ангела Меркель покидает европейскую политическую сцену, пишет Frankfurter Allgemeine. На 107-м саммите ЕС, который, вероятно, станет для Меркель последним, европейские лидеры устроили ей небольшую церемонию прощания. Её коллеги были единодушны: канцлер оставит после себя «невосполнимый пробел». Послание для Меркель оставил и Барак Обама.
FAZ: «как Рим без Ватикана» — в Евросоюзе Меркель проводили на пенсию овациями
Reuters

Лотар Маттеус сыграл 150 матчей за сборную Германии. Мирослав Клозе забил 71 мяч в составе бундестим. А Ангела Меркель? На её счету 107 саммитов ЕС длиною как минимум несколько футбольных матчей. Забитые ею голы не учитываются ни в какой статистике. Но в пятницу в ходе, вероятно, последнего для неё саммита в Брюсселе коллеги Меркель были единодушны: канцлер оставляет после себя «невосполнимый пробел». Шарль Мишель отдал дань уважения Меркель: «Европейский совет без Ангелы — это как Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни», — передаёт Frankfurter Allgemeine.

Зная, что Меркель не любит почестей и сюрпризов, Мишель попросил у канцлера снисхождения: «Ваше прощание с европейской сценой затрагивает нас политически, но также наполняет нас эмоциями». Он вспомнил, как впервые встретился с ней, будучи премьер-министром Бельгии. Меркель интересовалась каждой деталью — даже подробностями коалиционного соглашения и устройством бельгийских институтов. При этом, отметил Мишель, бельгийский федерализм намного сложнее немецкого.
 
Мишель похвалил трезвость и простоту Меркель: «Это очень мощное оружие обольщения». Меркель — «компас и яркий свет нашего европейского проекта». В качестве подарка он подарил ей художественное изображение здания «Европа», где проходят заседания Евросовета.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель также дал высокую оценку деятельности Меркель. «Госпожа Меркель — своего рода машина для компромиссов, — заявил Беттель. — Я буду по вам скучать, Европа будет скучать по вам».
 
Федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг посетил свой первый саммит в качестве главы правительства. Он назвал её «оазисом спокойствия». Александр де Кро, премьер-министр Бельгии, напомнил о роли Меркель в миграционном кризисе 2015 года: «Она — тот, кто за 16 лет сформировал Европу и помогал нам принимать правильные и человеченые решения в трудные времена».
 
Дань уважения Меркель отдал и Барак Обама, отправивший видеопослание. Он также подчеркнул скромность Меркель и отметил её «моральный компас». По словам бывшего президента США, Меркель предпочитает заниматься совместной работой в Европейском совете, а не пребывать в центре внимания. Мало кто из политических лидеров ставит свои принципы выше своих узких интересов. «Много людей — девочек и мальчиков, мужчин и женщин — имели образец для подражания в трудные времена, — заявил Обама. — И я один из них».
 
На своём последнем саммите — предполагается, что в середине декабря Олаф Шольц уже вступит в должность канцлера, — Меркель вновь сыграла роль посредника между Востоком и Западом. В четверг вечером главы государств и правительств в течение двух часов обсуждали верховенство закона в Польше. На этот раз дебаты были не столь жаркими, как в июне, когда участников заседания «охватили эмоции» по поводу дискриминации по признаку сексуальной ориентации в Венгрии. Хотя расстановка сил была идентичной: Матеуш Моравецкий, Виктор Орбан и премьер-министр Словении Янез Янша единым фронтом выступили против остального Еврсоюза.
 
Де Кро охарактеризовал тон дискуссии как «трезвый, но отчётливый». Выступили 20 глав государств и правительств. Они не требовали выхода Польши из ЕС, однако призвали заморозить средства, выделенные Польше из Фонда восстановления ЕС от последствий коронавируса, и Еврокомиссия использовала весь «набор инструментов», чтобы вернуть Варшаву на «путь разума».
 
Меркель продемонстрировала понимание: по её словам, «национальная идентичность» играет важную роль для Польши, ей трудно принять правовую структуру, которая была создана раньше, чем та вступила в ЕС. Может ли Варшава надеяться на такое сочувствие в будущем? Уж точно не из Парижа. Эммануэль Макрон «сделает свои выводы» из того факта, что в кулуарах саммита Моравецкий встретился с Марин Ле Пен, его оппонентом из правого лагеря. Ле Пен заявила, что в ходе встречи обсуждался «недопустимый шантаж» со стороны Еврокомиссии и Польша получила её «полную поддержку».
 
Сама канцлер попрощалась с европейской политической сценой в своей привычной трезвой манере. «Я пыталась решать проблемы, не более того», — сказала она о своей роли. Её спросили о её самом важном достижении. Ответа не последовало. Ещё одна попытка: «Как бы вы отреагировали, если бы председатель Евросовета позвонил вам через год и попросил вас выступить в качестве посредника?»
 
«Я не хотела бы отвечать на гипотетические вопросы», — заявила она. Она ощущала себя «в своей стихии», когда говорила о том, как Китай обгоняет Европу во всё большем количестве областей. «Моему преемнику предстоит провести широкий комплекс строительных работ», — предупредила она. А потом она быстро объяснила юридические особенности процесса передачи полномочий. «Это всё?» — спросила Ангела Меркель по прошествии 20 минут — обычной продолжительности её пресс-конференции. И улетела обратно в Берлин, пишет Frankfurter Allgemeine.
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