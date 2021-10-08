Euronews: Меркель посетила Рим и Ватикан с прощальным визитом

Ангела Меркель прибыла в Рим с последним официальным визитом в качестве канцлера Германии. В Ватикане её вместе с супругом принял Папа римский Франциск. Затем Меркель приняла участие в Молитве мира и встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги, передаёт Euronews.
Ангела Меркель встретилась в четверг утром с Папой римским Франциском. Это последний её визит в Ватикан в качестве канцлера Германии.
Понтифик принял Меркель и её супруга в своём кабинете в Апостольском дворце, встреча длилась 45 минут. Папа Франциск подарил гостям уменьшенную копию бронзовой Святой двери, а также копии некоторых личных документов. Меркель рассказала журналистам, что они говорили о политике, изменении климата и сексуальном насилии со стороны духовенства.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Мы считаем, что правда должна открыться и что необходимо проделать дополнительную работу по вопросу о сексуальном насилии над детьми. И совершенно очевидно, что в этом Святой Престол должен сыграть решающую роль, если он хочет восстановить доверие христиан всего мира к католической церкви.
Позже уходящий канцлер ФРГ встретилась с премьер-министром Италии Марио Драги в Риме и приняла участие в Молитве мира в Колизее, организованной римской благотворительной организацией Sant’Egidio.
Ангела Меркель бессменно возглавляла правительство Германии на протяжении 16 лет. Она и её кабинет будут продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет создана новая администрация, что может занять недели или месяцы.
Драги и Меркель обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и развития Евросоюза, а также обменялись подарками.
ДЖОРДЖИЯ ОРЛАНДИ, корреспондент Euronews: Две ключевые фигуры европейской политической жизни последних лет встретились на так называемом последнем двустороннем мероприятии Меркель — Драги. Между ними всегда было полное доверие. Драги сказал, что ему будет не хватать Меркель, особо подчеркнув существенный вклад уходящего канцлера в построение будущей Европы.
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