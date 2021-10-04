Das Erste: в день германского единства Меркель призвала граждан защищать демократию

Демократия не является данностью — и необходимо каждый день вносить в неё свой вклад, пишет Das Erste, ссылаясь на слова Ангелы Меркель в речи, посвящённой Дню германского единства. Также канцлер отметила, что процесс объединения Германии до сих пор не завершён до конца.

В Германии отмечается День германского единства, сообщает Das Erste. Ангела Меркель выступила с речью, в которой отметила, что немецкое объединение не является «завершённым процессом».

Меркель напомнила про вклад многих граждан бывшей ГДР во время мирных протестов 1989—1990-х годов. Канцлер подчеркнула, что всё могло пройти не столь гладко и об этом нельзя забывать. Кроме того, Меркель призвала граждан страны защитить демократию.

«Демократия не является данностью. Мы должны каждый день сообща вносить в неё свой вклад», — приводит Das Erste слова Меркель. Канцлер отметила, что в нынешние времена происходят всё более частые нападки на демократические достижения, такие как свобода прессы. Кроме того, в общественном поле распространяют ложь, дезинформацию и материалы, способствующие разжиганию ненависти. По словам Меркель, на кону стоит единство всего общества в целом.

Президент бундесрата Райнер Хазелофф также отметил, что процесс объединения Германии не завершён до конца. «Как и прежде, существует большая политическая разница между западом и востоком», — заявил политик, подчеркнув, что эта разница в том числе проявилась в предпочтениях избирателей в ходе последних парламентских выборов.

Das Erste сообщает, что крупные празднества по случаю Дня германского единства решили отменить из-за пандемии.