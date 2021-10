WP: уход Меркель вдохновил немцев на выпуск коллекционных плюшевых мишек

Знаменитая немецкая компания Hermann-Spielwaren, которая уже более 100 лет занимается производством игрушек, решила выпустить коллекционную серию плюшевых мишек, посвящённую канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая готовится покинуть офис. У этих мишек из ограниченного тиража очень похожая причёска, одежда и аксессуары. Игрушку с цифрой «16» планируется вручить лично Меркель — в благодарность за те 16 лет, которые она руководила страной, сообщает The Washington Post.

За 16-летний период пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ её характеризовали по-разному, однако вряд ли кто-то был готов говорить о «мягкости», пишет The Washington Post. Но теперь, когда Меркель готовится покинуть офис, ей решили сделать приятный сюрприз: известная компания Hermann-Spielwaren, которая уже более 100 лет занимается в Германии производством игрушек, вдохновилась образом Меркель и выпустила в её честь мягких и милых плюшевых мишек.



Тираж этих коллекционных игрушек составляет всего 500 штук, сообщается в статье. Каждый мишка высотой около 40 см имеет причёску, напоминающую светлую шевелюру Меркель, а также ожерелье из бусин цветов немецкого флага на шее и красный пиджак, также напоминающий излюбленную одежду канцлера.



Как рассказал в интервью The Washington Post владелец компании Мартин Херманн, эти игрушки изготовлены из мохера в традиционном стиле. При этом лапы улыбающихся медведей сложены так, чтобы повторить жест ромбовидной формы, который также считается фирменным жестом Меркель и хорошо известен в Германии. Херманн отметил, что он сам является фанатом канцлера и высоко оценивает работу, которую она проделала на своём посту на фоне всех кризисов, пережитых Германией за эти годы.



Именно поэтому, по его словам, выпуск мишек вызвал большой интерес со стороны покупателей в разных странах. Хотя цена каждой игрушки составляет около $221 — это говорит о популярности Меркель и отражает желание многих немцев по-прежнему видеть её на политической арене. Часть игрушек также отправили по заказу в США и другие страны, поясняется в статье.



Херманн также рассказал журналистам, что одного из медведей планируется вручить лично Меркель спустя некоторое время после выборов. На его лапе вышито число «16» — что символизирует количество лет, на протяжении которых она возглавляла страну с крупнейшей в Европе экономикой, говорится в статье.



Знаменитые плюшевые мишки компании Hermann-Spielwaren, некоторые из которых были удостоены международных наград за дизайн, полностью производятся в Германии. Причём это уже не первая игрушка, которая была посвящена Меркель: ещё один коллекционный мишка был выпущен в её честь в 2005 году, когда она стала первой женщиной, занявшей пост канцлера ФРГ. Кроме того, специальные игрушки посвящались ранее королеве Елизавете II, президенту США Бараку Обаме и другим мировым лидерам, пишет The Washington Post.