Augsburger Allgemeine: большинство немцев не будут скучать по Меркель

52% участников опроса института Civey заявили, что не будут скучать по Ангеле Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ, пишет Augsburger Allgemeine. Отмечается, что меньше всего по Меркель скучать будут сторонники партии «Альтернатива для Германии», а больше всего — сторонники партии ХДС.

Более половины немцев не будут скучать по Ангеле Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ, пишет Augsburger Allgemeine, ссылаясь на результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Civey.

Как пишет издание, на вопрос «будете ли вы скучать по Ангеле Меркель после её ухода с поста канцлера?», 52% респондентов ответили либо «нет», либо «скорее нет». 38% опрошенных заявили, что им будет не хватать Меркель в роли канцлера, а ещё 10% не определились со своим отношением.

Согласно данным Civey, наибольший процент граждан, которые будут скучать по Меркель, наблюдается среди сторонников партии ХДС (63%), а наименьший — среди людей, поддерживающих «Альтернативу для Германии» (всего 2%).

Augsburger Allgemeine напоминает, что Ангела Меркель занимает пост канцлера ФРГ на протяжении 16 лет. Она уйдёт из политики после подведения итогов парламентских выборов, которые состоятся в это воскресенье.