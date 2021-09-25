Augsburger Allgemeine: большинство немцев не будут скучать по Меркель

06:19
В Колумбии приветствовали освобождение монахини из плена «Аль-Каиды»
Власти Колумбии приветствовали освобождение монахини Глории Сесилии Нарваес из плена «Аль-Каиды»*.
06:07
Трамп заявил, что Байден работает на пользу Китая
Экономические предложения со стороны президента США Джо Байдена принесут больше пользы Китаю, чем Соединённым Штатам, заявил экс-глава американской администрации Дональд Трамп.
06:00
Юрист дал советы по аренде жилья
Заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, на что стоит обратить внимание при аренде жилья.
05:40
ABC: на востоке Конго сообщили о новом случае инфицирования лихорадкой Эбола
Жители города Бени на востоке Конго обеспокоены новостью о выявлении нового случая инфицирования лихорадкой Эбола.
05:30
Милонов предложил учредить международную премию на базе РАН
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил учредить международную премию в области науки и философии (в журналистике, литературе, цифровом искусстве) на базе Российской академии наук. Копия обращения на имя президента Российской академии наук Александра Сергеева есть в распоряжении RT.
05:15
Оппоненты Порошенко проводят акцию протеста у его виллы в Козине
Толпа протестующих в ночь на 10 октября попыталась штурмом взять виллу экс-президента Украины Петра Порошенко под Киевом.
05:01
В Японии перенесли запуск ракеты-носителя Epsilon на октябрь
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назначило запуск лёгкой ракеты-носителя Epsilon на конец октября.
04:45
Guardian: в Британии сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19
В Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от коронавирусной инфекции.
04:29
Аналитик рассказал о способе Европы обойти ограничения по «Северному потоку — 2»
Для соответствия газовой директиве Евросоюза в качестве владельцев «Северного потока — 2» могут выступить европейские партнёры газопровода, заявил аналитик Даниэль Чижевский.
04:12
В Госдепе осудили атаку хуситов на аэропорт Джизана в Саудовской Аравии
В США осудили атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Абдаллы в городе Джизан, в результате которой пострадали люди.
04:00
В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после COVID-19
Проблемы с памятью после перенесённого COVID-19 могут сохраняться до полугода — помочь восстановить её могут витамины, решение кроссвордов, заучивание стихов и решение математических задач, утверждают специалисты Роспотребнадзора.
03:39
На БКЛ в российской столице запустят поезда новой серии «Москва-2020»
В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина на Большой кольцевой линии (БКЛ) запустят поезда новой серии «Москва-2020».
03:29
Страховщики выплатили более 500 млн рублей за гибель «Блиц-М»
Страховая компания «Ингосстрах» выплатила более 500 млн рублей за гибель отечественного космического аппарата «Блиц-М», который запустили в декабре 2019 года, но он не смог отделиться от разгонного блока «Бриз-КМ».
03:13
Главком ВМФ прибыл во Владивосток для проверки сил и войск
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов прибыл во Владивосток в рамках рабочей поездки на Тихоокеанский флот для проведения контрольной проверки итогов подготовки сил и войск и организации деятельности флота.
03:00
Четыре человека погибли при пожаре в Кургане
При пожаре в ночь на 10 октября в частном жилом доме в Кургане погибли две женщины и двое детей, ещё один пострадавший был госпитализирован.
02:42
АР: новый поток лавы на острове Пальма вызвал новые разрушения
Сход нового потока лавы из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма спровоцировал новые разрушения, где более тысячи зданий уже были повреждены расплавленными горными породами.
02:31
В Берлине в 2022 году пройдёт Всемирный конгресс против смертной казни
Глава МИД ФРГ Хайко Маас по случаю Всемирного дня борьбы со смертной казнью анонсировал проведение в 2022 году в Берлине Всемирного конгресса против смертной казни.
02:16
Эпидемиолог назвал условия для введения локдауна в России
В России могут ввести локдаун в случае, если в стране обнаружат новый смертоносный штамм коронавируса или микст-инфекции, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
02:01
Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в видеопоздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметил сохранение в государстве высоких позиций по сбору урожая зерновых и других культур несмотря на пандемию COVID-19.
01:55
Источник: «Ювентус» и «Ньюкасл» претендуют на игрока МЮ ван де Бека
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть клуб в следующее трансферное окно.
01:43
Леонардо: переход Месси в ПСЖ стал сюрпризом для всех
Спортивный директор ПСЖ Леонардо раскрыл некоторые подробности перехода в парижский клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.
01:38
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило о ранении мирного жителя Александровки в результате огня со стороны ВСУ.
01:28
Три человека погибли в ДТП в Подмосковье
В результате аварии при участии двух легковых автомобилей в Сергиевом Посаде погибли три человека.
01:27
ABC: «Реал» нацелен на защитника «Челси» Рюдигера
Мадридский «Реал» намерен укрепить состав защитником лондонского «Челси» Антонио Рюдигером.
01:14
В Москве держат на контроле ситуацию с российскими туристами в Анталье
Россияне из числа пассажиров двух задержанных рейсов обеспечены питанием и размещены в Анталье, сообщили в генконсульстве России в турецком городе.
01:11
Бетербиев назвал Усика самым великим украинским боксёром
Чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев назвал обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в тяжёлом дивизионе Александра Усика лучшим украинским боксером в истории.
01:02
Политолог рассказал о влиянии отставки Курца на «Северный поток — 2»
Позиция Австрии по отношению к России и проекту «Северный поток — 2» не изменится из-за отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера.
00:55
Васильев — о лишении аккредитации московской лаборатории: наши недруги всячески пытаются навредить России
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить аккредитации московскую антидопинговую лабораторию.
00:39
Баскетболист «Бруклина» Ирвинг объяснил, почему отказывается вакцинироваться
Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался на тему своего отказа от вакцинации.
00:37
Открытое горение на нефтебазе в Подмосковье ликвидирован
В городском округе Руза в Подмосковье спасателям удалось ликвидировать открытое горение на нефтебазе.
00:28
Чешский премьер признал поражение движения ANO на выборах в парламент
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент страны.
00:23
Ковтун: при Карпине сборная России не проиграла ни одного матча
Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Ковтун поделился мыслями об игре национальной команды в матче отбора к чемпионату мира — 2022 с командой Словакии (1:0).
00:10
Пожар на нефтебазе в Подмосковье удалось локализовать
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 300 кв. м на территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья.
00:07
Гол Роналду помог Португалии обыграть Катар в товарищеском матче
В товарищеском поединке сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Катара.
00:02
Эвакуированных после пожара петербуржцев разместили в гимназии
После проведения эвакуации жильцов дома из Петроградского района Санкт-Петербурга, где загорелась мансарда, людей разместили в гимназии №56.
23:58
Калинская обыграла Соррибес-Тормо и вышла в третий раунд турнира WTA в Индиан-Уэллсе
В матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе россиянка Анна Калинская одержала победу над испанской Сарой Соррибес-Тормо.
23:55
К месту возгорания на нефтебазе в Подмосковье направили пожарный поезд
Пожарный поезд направлен на территорию нефтебазы в Подмосковье, где горит резервуар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
23:51
Роналду установил рекорд по количеству матчей за европейские сборные
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом ко количеству проведённых матчей в составе европейской национальной команды.
23:42
Прокуратура начала проверку по факту гибели актёра Большого театра
Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актёра Большого театра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
23:37
Англия с крупным счётом победила Андорру в отборе ЧМ-2022
Сборная Англии по футболу разгромила Андорру в матче квалификации чемпионата мира — 2022.
23:35
На территории нефтебазы в Подмосковье загорелся резервуар
На территории нефтебазы в Рузском районе Подмосковья горит резервуар. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
23:35
Дания разгромила Молдавию в отборе на ЧМ-2022
Сборная Дании по футболу одержала крупную победу над командой Молдавии в матче квалификации чемпионата мира — 2022.
23:26
Бензема высказался о поражении от «Шерифа» в матче ЛЧ
Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 с молдавским «Шерифом» (1:2).
23:21
Террористы совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:12
Журова связала лишение аккредитации московской лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020
Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.
23:02
В МЧС сообщили о локализации пожара в жилом доме в Петербурге
Пожар на площади 800 кв. м в доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга локализован. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
22:58
СМИ: «Фиорентина» интересуется форвардом «Спартака» Ларссоном
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».
22:50
Движение ANO по итогам выборов получило большинство мест в парламенте Чехии
Центристское политическое движение ANO, возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, получило большинство мест в чешском парламенте.
22:45
Источник рассказал, сколько времени может уйти на восстановление аккредитации московской лаборатории
На восстановление аккредитации московской антидопинговой лаборатории может потребоваться семь-восемь лет.
22:31
Дюпин пропустит матч сборной России со Словенией
Вратарь сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Словении.