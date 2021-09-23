Das Erste: «третья мировая» и «госпереворот» — антипрививочники и ковид-диссиденты в Германии становятся всё радикальнее

Эксперты бьют тревогу: настроения среди антипрививочников и ковид-диссидентов в Германии становятся всё более радикальными и воинственными, сообщает Das Erste. По мнению специалистов, в последние месяцы их риторика претерпела значительные изменения. Они рассуждают об участии в «Третьей мировой войне», а акты насилия рассматривают в качестве «самообороны» в борьбе с «диктатурой» правительства, устроившего «организованное массовое убийство». В социальных сетях противники коронавирусных ограничений выражают солидарность с преступником, застрелившим сотрудника автозаправки за просьбу надеть маску, и обещают, что это лишь начало.

Риторика «фанатичных антипрививочников» и ковид-диссидентов, очевидно, становится всё более радикальной и воинственной. В ходе «заседания» так называемого «Комитета по коронавирусу» отстранённый от службы офицер полиции рассказал о некоем «государственном перевороте», который, по его словам, совершает правительство. Он заявил, что для этого оно использует полицию, передаёт Das Erste.

Он опасается, что против демонстрантов может быть применено огнестрельное оружие. По его легенде, для этого во время протестов провокаторы могут инициировать насилие — в качестве предлога.

Так называемый «комитет» — это самопровозглашенный орган. На собраниях, продолжающихся обычно в течение нескольких часов, участники излагают тезисы конспирологических теорий, связанных с пандемией. Видеозаписи «заседаний» активно распространяются в сети.

«Комитет» продвигает среди прочего видеоролики идеолога теории заговора Райнера Фуэльмиха, который весной, например, утверждал, что 25% вакцинированных умрут сразу после прививки. Ещё 36% позже столкнутся с серьёзными побочными эффектами, которые также повысят вероятность летального исхода. Речь шла об «организованном массовом убийстве». Следуя его логике, при уровне вакцинации более 60% в Германии уже должны быть миллионы умерших от прививки.

Журналист Каролин Шварц уже много лет наблюдает за процессами радикализации в социальных сетях. Совсем недавно она опубликовала расследование о теориях заговора и антисемитизме. Шварц предполагает, что наблюдается явная радикализация движения ковид-диссидентов: «Многие инфлюенсеры движения Querdenker («Инакомыслящие». — ИноТВ) продолжают рассуждать о «Третьей мировой войне», в которой они сейчас участвуют». Несмотря на то что им не удаётся собрать достаточно людей на демонстрациях, в то же время их риторика значительно меняется. Это особенно опасно, потому что их новые доводы могут служить в качестве оправдания актов насилия. «Они скажут, что им просто нужно было защищаться», — объясняет Шварц.

«Призыв к самообороне» часто звучит в контексте политики в отношении беженцев. Речь шла о защите страны от «вражеского вторжения», о законности и необходимости защищаться. Целями нападений также являлись предполагаемые «кукловоды» миграции. Это послужило идеологической основой для целой серии террористических атак — например, в Крайстчерче в Новой Зеландии, терактов Брейвика в Норвегии, а также в Ханау и Галле в Германии.

Исследователь Андреас Зик предупреждает об опасности, исходящей от ковид-диссидентов, ориентированных на насилие. По его словам, во время пандемии были «сформированы новые группы антипрививочников, которые связывают своё неприятие вакцинации с политическими идеологиями».

В Германии, как и в других странах, всегда были те, кто оспаривал эффективность и безопасность вакцинации. «Но их внимание было сосредоточено на самой вакцинации или фармацевтической промышленности, — объясняет Зик. — В связи с пандемией многие антипривочники стали отождествлять себя с движением Querdenker, и эта самоидентификация идёт рука об руку с заимствованием теорий заговора, идеей сопротивления государству и радикализацией». В результате были сформированы радикальные группы и ячейки. Правоохранительные органы и СМИ «подвергаются всё более агрессивным атакам».

Что ещё хуже — самопровозглашенные группы сопротивления подстрекают друг друга и зачастую из них появляются новые, более радикальные. Зик критикует отсутствие продуманной «концепции по предотвращению и раннему распознаванию радикализации в контексте этих новых групп». «Давно сформировался резервуар, из которого постоянно формируются новые радикальные ячейки, ориентированные на действия», — подчёркивает Зик.

В эпоху цифровизации радикализацию отдельных личностей обнаружить очень трудно. Это наблюдалось и в связи с исламистскими атаками, и в связи с нападениями расистов на приюты для беженцев. Во время пандемии коронавируса отдельные люди, кажется, чувствуют себя призванными действовать против «диктатуры» и якобы опасных прививок. Утверждается, что один из сотрудников Немецкого Красного Креста в мессенджерах рассылал призывы прогнать мобильные бригады вакцинации.

Сообщается, что в Идар-Оберштайне 49-летний немец застрелил сотрудника автозаправочной станции. Преступник пояснил, что является противником коронавирусных ограничений. Он сообщил, что был психологически подавлен развитием ситуации с пандемией. Он «не видел иного способа» выразить недовольство. Его жертва, 20-летний мужчина, соблюдавший правила, казался ему «ответственным за общую ситуацию».

С этой весны ведомство по охране Конституции наблюдает за частями движения Querdenker по всей стране. Недавно Facebook удалил многочисленные страницы и группы, созданные представителями движения. Представитель платформы заявил, что речь шла об «опасной для здоровья дезинформации, призывах к насилию, запугиванию, преследованию и разжиганию ненависти». Он рассказал о «скоординированной кампании», организованной с целью «систематического нарушения нашей политики и причинения ущерба на нашей платформе или за её пределами». С мая 2021 года в компании «наблюдается значительный рост относящейся к этой сфере активности». Анализ данных показал, что пропаганда в интернете может действовать как «катализатор».

Убийство в Идар-Оберштайне повергло общественность в шок, однако есть и те, кто одобряет преступление. В различных Telegram-каналах известных идеологов теорий заговора преступление называют «актом самообороны», «логическим шагом» или «началом долгожданной освободительной борьбы против якобы диктатуры Меркель». Более того, некоторые пользователи издеваются над жертвой и обещают, что это лишь начало, пишет Das Erste.