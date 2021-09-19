Le Parisien: «превратились в живые мишени» — французские врачи просят у властей защиты от агрессии антипрививочников

Коллектив французских врачей обратился к правительству с открытым письмом, в котором просит предоставить медработникам полицейскую охрану или телохранителей для защиты от агрессии противников санитарных пропусков, сообщает Le Parisien. Как отмечают авторы письма, врачи во Франции не только получают словесные угрозы, но и подвергаются физическим нападкам. При этом пока единственным ответом правительства на проблему были заявления и обещания, за которыми не последовало действий, сетуют подписанты.

Коллектив врачей #StopMenaces обратился к французским властям с просьбой обеспечить безопасность врачей, которые хотели бы получить защиту, пишет Le Parisien. «Мы обращаемся к государству с просьбой внедрить все необходимые средства для обеспечения нашей защиты: предоставить телохранителей или полицейскую охрану тем лицам среди медработников и учёных, кто обращается с просьбой об этом, и находящимся под наибольшей угрозой», — говорится в открытом письме, эксклюзивно опубликованном газетой Le Parisien.

Как отмечает издание, некоторые доходят до того, что платят телохранителям из своего кармана, как доктор Жером Марти. «Доведение до этого предела является ужасным доказательством фиаско и безразличия правительства», — сетуют подписавшие документ врачи. Причиной требования стала «ещё одна эпидемия времён кризиса COVID-19» — рост агрессии, усилившийся этим летом после введения во Франции санитарных пропусков. Врачи, фармацевты и учёные всё чаще становятся жертвами нападок со стороны противников стратегии властей по борьбе с эпидемией и сторонников теорий заговоров.

На их счету сожжённые прививочные центры, письма с пулями внутри, отправленные четырём фармацевтам на Корсике, работник аптеки, названный «коллаборационистом» в Монпелье, а также изуродованная входная дверь в дом, где, по ошибочному предположению протестующих, жил директор Департамента государственной помощи больниц Марселя. По словам эксперта по культуре сетевого общения Тристана Мендеса Франса, «достаточно просто сбросить имена в группу в Telegram, чтобы превратить людей в мишени».

Со своей стороны, профсоюз «Орден врачей» также просит правительство защитить работников в белых халатах. «Мы побуждаем их подавать жалобы и сообщать о себе в совет департамента, и мы требуем защиты, соразмерной каждому конкретному случаю», — рассказывает вице-председатель объединения Жан-Марсель Мурж. Тем не менее, по его словам, из-за отсутствия переписи о количестве подобных сообщений узнать невозможно.

Однако заявления в полицию часто не получают продолжения, сожалеют медработники. «Недавно мы попали в список лиц, которых следует судить и приговорить к обезглавливанию», — предупреждает коллектив в открытом письме. Больше всего врачи опасаются, что какой-то радикально настроенный или неуравновешенный человек может перейти к действиям.

Как напоминают авторы письма, пока единственным ответом правительства на проблему стало предупреждение со стороны министра здравоохранения Оливье Верана в адрес тех, «кто хочет посеять страх» и обещание «абсолютной твёрдости» со стороны представителя правительства Габриэля Атталя. Однако «без действий речь идёт о напрасных словах», сетуют подписанты. Хотя проблема и обсуждалась в парламенте, за этим не последовало никаких действий или даже обязательств, констатируют врачи, напоминая, что помимо публичных осуждений и угроз имели место физические нападения на работников здравоохранения с порчей оборудования.

«В такой ситуации все обеспокоены и должны мобилизоваться. Мы призываем парламентариев действовать на своём уровне перед властями, а граждан присоединиться к нашему призыву к министерствам принять меры для защиты тех, кто подвергается преследованиям и угрозам, и самостоятельно решить проблему с помощью конкретных действий», — пишут авторы документа.