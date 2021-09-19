«Дезинформация и мошенничество» — CGTN разобрался в причинах недоверия американцев к вакцинам

Через девять месяцев после начала кампании по вакцинации в США около 25% жителей, имеющих возможность привиться, всё ещё медлят, констатирует CGTN. По мнению экспертов, виной всему — дезинформация, распространяемая в социальных сетях антипрививочниками. При этом чаще всего мошенники намеренно вводят американцев в заблуждение с корыстными целями, предупреждает телеканал.

Через девять месяцев после того, как вакцины против COVID-19 стали доступны для американцев, президент Джо Байден выразил разочарование тем фактом, что миллионы людей всё ещё отказываются сделать укол.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Моё послание непривитым американцам таково. Чего ещё вы ждёте? Что ещё вы хотите увидеть?

Более 210 миллионов американцев получили первый компонент вакцин, одобренных Управлением по надзору за качеством продуктов и медикаментов, которые доказали свою высокую эффективность в защите от тяжёлых форм заболевания и смерти, однако нерешительность в отношении вакцин остаётся на высоком уровне. Около 25 процентов людей, подходящих под требования для вакцинации, всё ещё не сделали прививку.

АРТ КАПЛАН, директор по медицинской этике академического медицинского центра Нью-Йоркского Университета: Главная движущая сила — это дезинформация. Она появляется в интернете, быстро распространяется, пугает людей или убеждает, что вакцина им не нужна, поскольку они могут воспользоваться альтернативными методами лечения.

По данным Центра по противодействию распространения ненависти в интернете, всего 12 человек отвечают за распространение подавляющего большинства — 65 процентов — антипрививочных сообщений в социальных сетях. В списке этих людей Роберт Кеннеди — младший, племянник президента Джона Кеннеди.

Однако самым влиятельным распространителем информации, направленной против вакцин, называют Джозефа Мерколу — живущего во Флориде остеопата. Он заработал миллионы долларов на продаже книг на тему здорового образа жизни и альтернативной медицины. Рассказывая в постах о своих сомнениях в вакцинах против COVID-19, он отправляет своих подписчиков покупать витаминные биодобавки, чтобы нейтрализовать вирус.

АРТ КАПЛАН: Я считаю его человеком, зарабатывающим на продаже товаров, спрос на которые он подпитывает с помощью дезинформации. Так что можно назвать это мошенничеством или рекламным приёмом.

Как сообщается, Меркола уже получал неоднократные предупреждения от Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов за продажу не получивших одобрения товаров для здоровья в прошлом. В 2017 году он пошёл на сделку в судебном разбирательстве с Федеральной торговой комиссией по делу о ложных рекламных утверждениях, связанных с продаваемыми им горизонтальными соляриями.

Меркола неоднократно отрицал обвинения в распространении дезинформации. Учитывая, что у него 1,7 миллиона подписчиков на Facebook, Меркола, вероятно, самая видная фигура, использующая дезинформацию о COVID-19 для продвижения собственного рынка альтернативных медицинских средств, но не единственная. Есть много других.

АРТ КАПЛАН: Им не нужно позволять выходить на публику и распространять ложь на большую аудиторию. Это просто неприемлемо и должно стоить им лицензии на практику.

Каплан и другие также призывают платформы соцсетей активнее препятствовать потоку дезинформации. Именно её многие винят в бесчисленных количествах смертей, которые можно было предотвратить.

Карина Хьюбер, CGTN, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 16 сентября 2021 года.