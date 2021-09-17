Bloomberg: Китай полностью вакцинировал от коронавируса более 1 млрд граждан

Поднебесная стала мировым лидером по доле граждан, полностью привитых от коронавируса: к середине сентября она достигла 70%, или более 1 млрд человек, сообщает Bloomberg. Вместе с тем, как подчёркивается в материале агентства, Китай пока не собирается отменять действующие в стране жёсткие ограничения, делая ставку на комбинированный подход — даже несмотря на то, что он не слишком эффективен в борьбе против штамма «дельта».

В Китае полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 1 млрд граждан, или 70% населения страны, передаёт Bloomberg со ссылкой на китайские власти. Как уточняется в материале агентства, китайские чиновники в четверг сообщили, что по состоянию на 15 сентября в стране было распределено 2,16 млрд доз антикоронавирусных вакцин.

По данным Bloomberg, Китай таким образом вышел в мировые лидеры по масштабам вакцинации: в Великобритании и Германии на данный момент полную защиту от коронавируса получили чуть более 60% граждан, в США и Японии — чуть больше половины, а в отстающей от остальных Индии — менее 15%. Таких результатов Пекин добился спустя 10 месяцев после одобрения своей первой вакцины Sinopharm и старта «крупнейшей кампании по массовой вакцинации населения в истории». С тех пор в Китае успели развернуть производство ещё шести вакцин от коронавируса.

Особенно надёжно Поднебесной удалось защитить крупнейшие города — в столице Пекине привито более 97% взрослого населения, в соседнем Тянцзине — 80%, а в Шанхае — почти 80%, перечисляют авторы материала. По информации Bloomberg, на Китай в целом приходится более трети от общемирового количества уже распределённых доз антикоронавирусных вакцин в мире, составляющего 5,18 млрд.

Между тем, успех китайской кампании так и не позволил предотвратить новые вспышки заболеваемости, которые фиксируются в последние месяцы, поэтому насчёт эффективности препаратов местного производства — в особенности, в плане защиты от более новых штаммов коронавируса — возникают определённые вопросы, подчёркивают корреспонденты Bloomberg. В настоящий момент Пекин пытается пресечь быстрое распространение штамма «дельта» в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, отмечают журналисты.

В отличие от многих стран, которые из-за распространения «дельты» разочаровались в попытках достичь коллективного иммунитета через вакцинацию и теперь всё больше склоняются к отмене ограничений в надежде на то, что благодаря этому коронавирус для большинства людей станет не слишком опасным патогеном, Китай от собственных карантинных мер отказываться пока не собирается, говорится в материале Bloomberg. В частности, министр здравоохранения страны в августе заявил, что власти будут и дальше придерживаться политики раннего обнаружения, массовых тестов и агрессивного сдерживания, отметив, что такой подход гарантирует экономический рост. В свою очередь, китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний регулярно делает заявления о том, что для предотвращения вспышек заражаемости необходимы и ограничения, и вакцинация.

Этот комбинированный подход, впрочем, так и не позволил Китаю остановить вариант «дельта», который благодаря своей способности передаваться до проявления симптомов часто избегает даже китайские средства обнаружения инфекции, пишут корреспонденты Bloomberg. Кроме того, жёсткие ограничения оборачиваются тяжёлыми последствиями для китайской экономики: в августе рост объёма розничной торговли потребительскими товарами в стране сократился до 2,5%, а статистика по объёму промпроизводства и инвестициям также не дотягивает до прогнозов экономистов, подчёркивают они.