France 24: вариант «дельта» теперь и в Ухани — новый очаг COVID-19 вызывает большие опасения
ЧАРЛЬЗ ПЕЛЛЕГРЕН, корреспондент France 24: Согласно китайским службам здравоохранения, существует три фактора, которые объясняют, почему этот последний очаг инфекции вызывает больше опасений, чем те, что мы до этого могли наблюдать в Китае. Прежде всего потому, что речь идёт о варианте «дельта», который гораздо более заразный, чем предыдущие версии коронавируса. Далее, потому что этот эпидемический очаг зародился в густонаселённом и очень мобильном городе, а именно: в аэропорту города Нанкин в провинции Цзянсу. Это объясняет, почему вирус смог распространиться по всей территории Китая.
Наконец, сейчас продолжается летний период, когда многие китайцы перемещаются по стране. Так, среди семи случаев заражения COVID-19, обнаруженных в Ухани в этот понедельник, один из заболевших подхватил коронавирус на платформе железнодорожного вокзала в провинции Хубэй: он стоял рядом с группой туристов, ехавших из провинции Цзянсу, где возник новый очаг заболевания.
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