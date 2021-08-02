Der Spiegel: недостижимый континент — США не пускают европейцев из страха перед «дельтой»

Америка превратилась для европейцев в недостижимый континент, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Из-за страха перед распространением «дельта»-штамма коронавируса правительство США не спешат открывать границы для путешественников из ЕС. Хотя Вашингтон неоднократно заговаривал об ослаблении ограничений для въезда европейцев в страну, до сих пор никаких шагов в этом направлении сделано не было, даже несмотря на просьбу Ангелы Меркель.

Из-за страха перед «дельта»-штаммом коронавируса правительство США продолжает закрывать для множества путешественников из ЕС границы страны, не разрешая европейцам въезд. Несмотря на то что истинная проблема Америки — в антипрививочниках на её территории, она превратилась для жителей Евросоюза в недостижимый континент, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Те немногие европейцы, которые в эти дни приземляются в международном аэропорту Вашингтона, могут почувствовать себя экзотическим видом, отмечает автор статьи Роланд Неллес. В очереди на паспортном контроле стоят гости из всех стран мира, из Азии, Африки и Латинской Америки — только не немцы, французы или итальянцы. Такая ситуация может сохраниться ещё надолго, подчёркивает здание.

Правительство Джо Байдена продолжает придерживаться запрета на въезд для гостей из Шенгенской зоны. Запрет на путешествия, введённый для граждан ЕС в марте прошлого года после начала коронавирусного кризиса при бывшем президенте Дональде Трампе, продолжает действовать, и конца ему не предвидится.

Помимо ЕС, от этого правила также страдают путешественники из Китая, Ирана, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Южной Африки и Индии. Для соседних Мексики и Канады тоже существуют ограничения. Для гостей из большинства других стран, напротив, никаких ковидных ограничений не существует. Для них существует только обязанность предъявить перед въездом отрицательный тест на коронавирус.

Несмотря на многочисленные попытки Еврокомиссии и важных европейских экономических объединений ослабить жёсткое урегулирование, американцы продолжают твёрдо придерживаться своей позиции. Просьбу Ангелы Меркель как можно скорее снять запрет на въезд Джо Байден и его советники тоже оставили без внимания. Байден обещал канцлеру Германии во время её последнего визита в Белый дом, что вопрос будет рассмотрен снова, однако на деле с тех пор ничего не произошло.

В итоге сложилась гротескная ситуация, отмечает Der Spiegel: между двумя крупнейшими блоками Европой и США, связанными друг с другом во многих аспектах, на протяжении месяцев поддерживается такой низкий уровень транспортного сообщения, как во времена грузовых парусных судов. Самолёты европейских авиалиний зачастую полупустые, всё сообщение между такими крупными городами, как Париж, Франкфурт, Нью-Йорк или Лос-Анжелес, полностью прекращено.

В первую очередь такое положение вещей разочаровывает европейцев, которые всегда считали себя важнейшими друзьями США, пишет немецкий журналист. В конце концов, европейцы сами сделали первый шаг: с июня страны ЕС снова разрешили въезд американцам, что замышлялось как жест доброй воли. Однако США на него до сих пор не ответили, «дверь в обратном направлении остаётся закрытой», подчёркивает издание.

По мнению автора статьи, за жёсткой линией правительства США стоит понятный расчёт: главное для него — смягчить новый кризис. Почти по всей стране сейчас с тревожной скоростью растёт число заражений коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей рост составил 59%. «Дельта»-штамм распространяется почти во всех штатах. Число обращений в больницы снова пошло на рост, особенно там, где живёт много противников вакцинации.

Хотя получить вакцину нетрудно, полностью привились только 50% американцев — а это далеко не 80—85%, необходимые для того, чтобы выработался коллективный иммунитет. Байден и его правительство хотят воспрепятствовать тому, чтобы приезжающие из Европы способствовали ещё более быстрому распространению «дельта»-штамма. Тот факт, что при этом они значительно осложняют отношения с европейскими партнёрами, они считают меньшим злом. Неприятные воспоминания о всплеске коронавируса в Нью-Йорке в прошлом году, в том числе связанные и с теми, кто приезжал по делам из ЕС, никуда не делись. Заболеваемость в Америке растёт, и правительство Байдена напугано возможной новой волной коронавируса.

Многим антипрививочникам в США объявлен бой. В четверг президент лично объявил об ужесточении правил обязательной вакцинации и тестирования для всех государственных служащих. Многие крупные компании уже сообщили о том, что хотят сделать вакцинацию обязательной для своих сотрудников. Глава одной из популярных сетей бургеров заявил, что больше не будет пускать в свои рестораны тех, у кого нет прививки. Многие университеты по всей стране хотят после каникул допускать в учебные аудитории только тех преподавателей и студентов, кто сделал прививку.

Сейчас с носом остались все европейцы, которым в силу профессиональных или личных причин необходимо совершать поездки между США и своей родной страной и которые не могут делать этого уже на протяжении нескольких месяцев. Как поясняет Der Spiegel, из-за запрета на путешествия пострадали не только туристы из ЕС, но и десятки тысяч европейцев, которые проживают в США по рабочей визе, потому что, к примеру, являются сотрудниками в отделениях европейских компаний.

Механизм, затрудняющий им жизнь, прост, но его действие не всегда легко объяснить: вообще-то, эти европейцы в любой момент могут улететь в ЕС. Однако, основываясь на нынешних правилах, они должны рассчитывать на то, что после этого, возможно, не смогут вернуться в США, где они в основном проживают.

Некоторые исключения, разумеется, остаются, но и для таких случаев урегулирование недавно было в очередной раз ужесточено, отмечает немецкий журнал. Сейчас европейцам остаётся только надеяться на то, что правительство США знает о существующих проблемах и в скором времени снимет ограничения. К тому же давление на администрацию Байдена оказывают крупные американские авиакомпании, которые хотят снова заполнить салоны своих самолётов пассажирами бизнес-класса.

Эксперты со стороны ЕС и США ищут в различных рабочих группах способы упростить поездки между континентами. В хороших идеях недостатка нет: возможны, к примеру, более жёсткие условия по тестированию для пассажиров или обязательная вакцинация. Однако это процесс долгий и утомительный. Американская сторона уже неоднократно говорила европейцам о перспективе улучшения ситуации, однако ничего не происходит. В итоге, вероятно, поможет только одно: заболеваемость по обе стороны Атлантики должна снизиться надолго — когда и последние антипрививочники в конце концов образумятся, заключает Der Spiegel.