BFM TV: несмотря на строгие меры, в Китае появился очаг заболевания вариантом «дельта»

В китайском Нанкине выявили новый очаг распространения более заразного варианта коронавируса «дельта», сообщает BFM TV. Несмотря на строгие меры, которые вводят власти для достижения нулевой заболеваемости COVID-19, случаи заражения обнаружили в разных частях страны из-за расположенного в городе аэропорта, а также бессимптомной передачи вируса от прошедших вакцинацию людей.

СИМОН ЛЁПЛАТР, корреспондент BFM TV в Шанхае (Китай): Мы наблюдаем новый виток эпидемии из-за этого варианта «дельта», который гораздо более заразный. Две-три недели назад несколько случаев заражения обнаружили в Нанкине, где расположен аэропорт. И с тех пор мы видим, что обычными методами гораздо сложнее справиться с этим новым очагом. Пока он не такой крупный — всего 300 случаев заражения. Но, что интересно, больные разбросаны по всему Китаю. К тому же нужно помнить о том, что Китай пытается достичь нулевой заболеваемости.

В Китае после Ухани — после взрывного роста больных, который на самом деле шокировал и сильно напугал китайцев, — проводится политика нулевой терпимости, то есть достижения нулевой заболеваемости, как во многих других странах Азии — в Тайване, Австралии, а также Корее. Власти пытаются резко сократить заболеваемость. Это осуществляется путём введения очень жёстких мер, что происходит в данный момент (в Китае. — ИноТВ). Другими словами, каждый раз при обнаружении нового очага на карантин при необходимости сажают сотни тысяч людей, а затем проводят массовое тестирование населения. В Нанкине — этом городе, который расположен немного севернее Шанхая, — сейчас проводят третий этап тестирования 9 миллионов жителей. И несмотря на это мы видим, что тут и там (по стране. — ИноТВ) появляются небольшие очаги из-за людей, которые контактировали с людьми из Нанкина, и постепенно вирус распространяется.

Таким образом можно увидеть, что вариант «дельта» является настоящей проблемой для любой политики в области здравоохранения. И я скажу о действительно важной детали: многие люди болели бессимптомно, потому что они прошли вакцинацию. Так что мы видим, что китайская вакцина с неактивным вирусом помогает избежать тяжёлых случаев, но не передачи коронавируса, поэтому Китай снова столкнулся с этой проблемой.