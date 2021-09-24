Die Welt: после Меркель Германию ждут болезненные решения, если она не хочет стать «мячом в игре сверхдержав»

За время правления канцлера Германии Ангелы Меркель мир сильно изменился, пишет Die Welt. Подъём Китая, российский «империализм», уход США в изоляцию — новому правительству ФРГ предстоит преодолеть «геополитическую пассивность» и принять ряд «болезненных решений». Если этого не сделать, Германия и Европа станут «мячом в игре сверхдержав», предостерегает немецкое издание.

В эпоху Ангелы Меркель изменения в мире происходили с небывалой скоростью, пишет Die Welt. Подъём Китая, российский «империализм», уход США в изоляцию — всё это происходило на фоне ожесточённой внутренней борьбы за власть в самом ЕС. И в будущем мир сильно изменится, так что немцам нужно готовиться к принятию «болезненных решений».

Кризис евро, миграционный кризис, брексит, пандемия коронавируса — за прошедшие годы европейские страны не раз убеждались в том, что они друг с другом сильно связаны, но в то же время между ними есть огромные различия. Распределение финансовой помощи, беженцев или вакцин — единство в ЕС постоянно находилось под угрозой.

Долговой кризис привёл к глубокому расколу между северной и южной частями ЕС. Проблемы с миграцией выявили глубинные противоречия между Западной и Восточной Европой. Автократические режимы ставят под сомнение незыблемые для ЕС принципы демократии и разделения властей. В союзе же они видят угрозу своему национальному суверенитету. Тем временем США уходят из Европы, акцентируя большее внимание на Азии. Россия и Китай пытаются заполнить возникающий вакуум власти. В свою очередь, Франция настаивает на большей стратегической автономии, независимости от американцев, а также укреплении собственной безопасности. Германия же реагирует на эти идеи нерешительно.

Впрочем, недавние события в Афганистане показали, что для ФРГ больше недопустимо проявлять «геополитическую пассивность». «Если ЕС не хочет стать мячом в игре сверхдержав, ему нужно усиливать своё влияние во всех направлениях. Для Германии это означает занимать чёткую позицию. Особенно в отношениях с Пекином и Москвой», — подчёркивает издание.

Сейчас Китай и США ведут торговую войну. Конфликт начинает носить и военный характер, из-за напряжённой ситуации в Южно-Китайском море. При Дональде Трампе во главе Белого дома немцам было легко делать вид, что американо-китайский конфликт их не касается. Но его преемник Джо Байден в противостоянии с Поднебесной активно пытается переманить Германию на сторону трансатлантического альянса. ФРГ же «поворачивается к нему спиной».

Незадолго до прихода Байдена к власти канцлер Германии Ангела Меркель заключила с Китаем инвестиционное соглашение. США увидели в этом провокацию и теперь «взяли реванш»: заключили сделку о покупке подводных лодок с Австралией и таким образом лишили Францию многомиллиардного контракта. Таким образом американский президент показывает Европе, что он не терпит нерешительности в противостоянии с Китаем и впредь его страна будет принимать решения без оглядки на Брюссель. «При этом именно на Германию будет оказываться наибольшее давление с целью вынудить её к смене мягкого курса в отношениях с Китаем, которого придерживалась Ангела Меркель, и проявлению большей жёсткости и стойкости в диалоге с Пекином».

«Но зависимость автомобильной промышленности от китайского рынка сильно ограничивает простор для действий у немецких политиков. Так что независимая стратегия должна начаться с диверсификации рынков сбыта. Тогда уже можно заняться политикой», — советует Die Welt.

На словах Байден пообещал, что США продолжат выполнять роль лидера и гаранта многополярного миропорядка, но в действительности сейчас происходят «тектонические сдвиги», подрывающие этот статус американцев, а также сам миропорядок, который Запад устанавливал десятилетиями. И у этой «эрозии» есть внутренние и внешние причины.

Китай открыто бросает вызов США, проводит агрессивную и антизападную политику, а с международными договорённостями соглашается только в том случае, если они не нарушают интересов Пекина. В то же время американцы сами уже не хотят выполнять эту роль и тратить на это огромные деньги. «Дух времени в США становится всё более изоляционистским». В связи с этим Вашингтон будет всё меньше вмешиваться в конфликты по всему миру, и большую ответственность на себя придётся брать региональным игрокам. Это поставит Германию и Европу перед задачей по обеспечению порядка как минимум у своих границ. При этом уже нельзя будет полагаться на то, что США станут «маршировать впереди остальных».

На данный момент Запад провалил все попытки по поддержанию порядка на Ближнем Востоке. В первую очередь это касается ядерного конфликта с Ираном. Сегодня Тегеран как никогда близок к созданию атомной бомбы. В то же время традиционные союзники Запада в регионе ищут новых партнёров. Египет и Саудовская Аравия улучшили свои отношения с Россией и Китаем, страны Персидского залива пытаются наладить диалог с Ираном. Всё это может привести к умиротворению Ближнего Востока при посредничестве Москвы и Пекина, но более вероятен негативный сценарий.

Укрепив свои позиции, Тегеран сможет активнее вмешиваться в конфликты в Йемене, Ираке, Ливане и Сирии. Когда Иран обретёт статус ядерной державы, того же захочет Саудовская Аравия. Как и в 2015 году, такое развитие событий приведёт к росту терроризма, а также усугублению миграционных и экономических проблем в Германии. Предотвратить это будет можно только при условии, что под предводительством Берлина и Парижа европейцы станут активнее вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке в качестве посредников, а также союзников с целью поддержания мирного баланса сил. «Проводить с Европой совместную политику должно быть выгодно в экономическом отношении и в плане безопасности. Для этого Парижу и Берлину нужно разработать единую ближневосточную стратегию. А Берлин должен взять на себя большую ответственность», — пишет Die Welt.

В 90-е годы Запад надеялся, что Россия пойдёт по пути демократического развития, продолжает издание. Эта надежда не угасла и с приходом к власти Владимира Путина. Но позже последовало разочарование. В XXI веке Кремль начал поводить более агрессивную внешнюю политику, и кульминацией этого процесса стала «аннексия»* Крыма и война на востоке Украины. Параллельно Путин вмешивается в выборы на Западе, отмечает издание. Сегодня очевидно, что Россия «не партнёр, а системный противник Германии».

Особенно очевидно это стало с приходом в Овальный кабинет Джо Байдена. В отличие от своего предшественника Дональда Трампа он не допускает сомнений, что Запад и Россия находятся по разные стороны баррикад. Первая его встреча с Путиным прошла в Женеве — там, где встречи двух стран проходили в годы холодной войны. Это был чёткий сигнал, что США и Россия находятся в «геополитическом конфликте систем».

По сути, для Германии это означает, что однажды ей нужно будет решаться, на чьей она стороне. До сих пор политика Берлина в отношении России была крайне противоречивой. Это показывает ситуация с проектом «Северный поток — 2», который Ангела Меркель поддерживала, несмотря на американские санкции. Немецкие власти приняли у себя российского блогера Алексея Навального после его отравления, но за этим не последовало никаких штрафных санкций против Москвы. «В будущем так лавировать уже не получится. Давление со стороны США будет расти — и Берлину нужно будет выработать более последовательную политику в отношении России. Неважно, на европейском или трансатлантическом уровне. Но она больше не может быть лицемерной и противоречивой», — заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).