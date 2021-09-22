Rzeczpospolita: без США за спиной Польша потеряет свою привлекательность на международной арене

Политический курс польских властей заставил Вашингтон всерьёз задуматься о том, на самом ли деле Варшава разделяет с ним общие ценности, ведь она всё смелее шагает «по краю пропасти авторитаризма», пишет польский журналист Енджей Белецкий. В своей статье для Rzeczpospolita он подчёркивает, что Вашингтон понял и то, что на этом пути Ярослав Качиньский готов пожертвовать «священными» отношениями с главным союзником Польши — Америкой.

Вашингтон уже прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что польские политические лидеры, находящиеся у власти, особо не привязаны к демократии. Они сохраняют её лишь потому, что избиратели, гражданское общество и независимые СМИ не дают главе правящей партии «Право и справедливость» Ярославу Качиньскому в полной мере воплотить свои планы в реальность. «Америка видит, что Венгрия уже упала в пропасть авторитаризма, а Польша шагает по краю этой пропасти», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

По его мнению, изменение восприятия Польши Америкой может сказаться на политике Вашингтона, который стал центром дебатов на тему того, следует ли в ближайшие недели направить приглашение польским властям на «саммит демократии» под предводительством Джо Байдена.

Не менее важно и то, что США почувствовали, что Польша больше не разделяет с ними общие ценности, что чревато охлаждением как дипломатических, так и военных отношений между странами. Хотя положения соглашения «Форт Трамп», согласованного с предыдущей администрацией, имеют силу, геостратегический контекст нисколько не способствует их реализации. На этой неделе Вашингтон, полный решимости сдержать Китай, без каких-либо сомнений разорвал австралийский «контракт века» с Францией на покупку подводных лодок, а ведь Париж — куда более важный внешнеполитический партнёр для администрации Байдена, нежели Варшава, подчёркивает автор.

Енджей Белецкий напоминает также о скандале с американским телеканалом TVN, которому Польша не хочет продлевать лицензию на вещание, поставив будущее американского бизнеса в Польше под сомнение.

США уже поняли: для того чтобы остаться у власти, Качиньский готов пожертвовать тем, что всегда казалось священным, — отношениями со своим самым важным союзником.

Журналист уверен, что это путь, который избрал Виктор Орбан. В течение многих лет он подрывал отношения с США, сотрудничая с такими странами, как Китай и Россия. «Смена курса Варшавы происходит в то время, когда мы наблюдаем за укреплением российских войск в Белоруссии, в 200 километрах от Варшавы, а уход Ангелы Меркель бросает тень на состояние отношений с нашим самым важным партнёром по ЕС — Германией», — обеспокоен Белецкий.

Он обращает внимание на то, что подорванные отношения с США могут сказаться на экономике, особенно если Варшава сделает выбор в пользу сети 5G от Huawei. Они непременно также скажутся на внешней политике Польши в целом. До сих пор главным аргументом правительства в отношениях с ЕС была альтернатива союза с американцами под видом Инициативы трёх морей. «Однако без США этот проект не имеет никакого смысла. Польша перестаёт быть привлекательным партнёром для Украины, для которой война с Россией — главный приоритет», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.