Euronews: на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стартуют встречи на высшем уровне

«Неделя высоких встреч» стартует в США в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Несмотря на ограничительные меры из-за COVID-19, в Нью-Йорк прибывают более сотни мировых лидеров, остальные присоединятся к дискуссиям дистанционно. Главные темы для обсуждений, кроме пандемии, — это международные конфликты и проблемы, касающиеся глобального изменения климата, передаёт Euronews.
Вопреки пандемии более 100 мировых лидеров собираются в Нью-Йорке для участия в ежегодной неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Ещё десятки их коллег присоединятся к мероприятию через интернет.
В канун открытия форума президент США Джо Байден провёл встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны «сверили часы» по главным вопросам вынесенной на суд Генассамблеи повестки дня: от международных конфликтов — через пандемию — к изменению климата.
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: С нынешними обязательствами стран-членов по климату мир находится на грани катастрофы из-за возможного потепления на 2,7 градуса вместо 1,5 градусов — которые, как мы договорились, должны стать предельной величиной.
Стороны обсудили и совместную стратегию по предотвращению конфликтов — вопрос, особенно актуальный после неоднозначного завершения американцами кампании в Афганистане. Гуманитарное взаимодействие с нуждающимися регионами, в том числе Афганистаном — одна из главных профильных площадок для деятельности ООН.
На слёте в Нью-Йорке стороны обсудят, как помочь пострадавшим в пандемию странам, в частности вакцинами. Канцлер Германии Ангела Меркель записала для участников Генассамблеи послание на этот счёт.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Пандемия коронавируса отбросила нас назад в отношении выполнения целей устойчивого развития ООН, так что принимать решительные меры сегодня крайне важно. Нынешний глобальный кризис даёт нам шанс сделать наши жизни более устойчивыми.
Неделя высоких встреч проходит в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Состав участников и повестка дня подвижны до последнего момента из-за санитарных ограничений.
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии угрозам, которые «может принести» запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
Соединённые Штаты продолжают сокращать число атомных боеголовок, которые остаются в их распоряжении, об этом свидетельствует статистика Госдепартамента. В 2020 году у страны было 3750 боеголовок, тогда как в 2019-м — 3805.
Авиация спасателей из-за наступления темноты приостановила поиски пропавших в Белом море людей, которые оказались в воде после крушения судна. Поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщили в МЧС.
Постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев, рассказала Наталия Гаврилова, ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийский военнослужащий ранен в результате миномётного обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб.
Правительство России выделило 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 субъектах, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО обеспечить оперативное доведение средств до субъектов и контроль за эффективностью их использования.
Пресс-атташе молодежной сборной России по футболу Артём Загумённов сообщил, что в рамках сборов в Новогорске молодёжная команда под руководством Михаила Галактионова начала использовать онлайн-систему видеоанализа в тренировочном процессе.
Сенаторы из США, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, вероятно, добиваются закрытия американских загранучреждений в России, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. Кроме того, такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет, добавили в ведомстве.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных инцидентов расистского характера во время матча футбольной Лиги Европы между чешской «Спартой» и шотландским клубом «Рейнджерс» в Праге.
Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело о насилии над заключённым. По итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении мужчины следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданиями от выступления Андрея Свечникова, российского форварда команды из города Роли, в сезоне-2021/22.
В Башстате ко Дню учителя сообщили, что в сфере образования заняты 116 тыс. человек, из которых 33,6 тыс. работают учителями в школах, ещё 4,6 тыс. и 4,8 тыс. — преподавателями в колледжах и вузах соответственно.
Четыре сенатора из США попросили Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо опубликовал сенатор-республиканец Марко Рубио.
Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет», руководитель лаборатории биофака МГУ Александр Каплан прокомментировал присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год.