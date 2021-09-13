NYT: «ничто не может заменить» — на Генассамблее ООН выступят более 80 глав государств

76-ю сессию Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая откроется во вторник в Нью-Йорке, лично посетят 83 мировых лидера, сообщает The New York Times. При этом в ООН подчеркнули, что намерены строго придерживаться ограничительных мер и медицинских протоколов Нью-Йорка, введённых для сдерживания распространения коронавируса.

В штаб-квартире Организации Объединённых Наций на Манхэттене голоса и шаги мировых лидеров нарушат царящую там вот уже несколько месяцев «устрашающую тишину», пишет The New York Times. В ближайшие две недели десятки глав государств и правительств собираются посетить ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи, которая в прошлом году из-за пандемии прошла в виртуальном формате.

Покидающий пост председателя Генассамблеи Волкан Бозкыр на прощальной пресс-конференции заявил, что ожидается личное присутствие 83 глав государств. При этом турецкий политик уточнил, что состав делегаций в этому году будет уменьшен по сравнению с сессиями, проходившими до пандемии, — каждую страну может представить до пяти человек.

Как отмечает издание, ожидается, что на Генеральной Ассамблее, которая откроется во вторник, выступит и президент США Джо Байден. Это будет первая речь нынешнего главы Белого дома перед Генассамблеей ООН с момента его вступления в президентскую должность. По мнению американских дипломатов, личное выступление Байдена подтвердит его обещание о «возвращении Америки».

Согласно предварительному списку участников сессии, с трибуны в Нью-Йорке также выступят лидеры Бразилии, Великобритании, Канады, Индии, Ирландии, Израиля, Италии, Японии, Мексики, Пакистана, Турции и Венесуэлы. Китай будет представлять заместитель председателя КНР Ван Цишань, а российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Отказ от онлайн-формата и хотя бы частичное возвращение к «личной дипломатии» в ООН считают одним из важнейших для функционирования организации аспектом. Как напоминает издание, в 2020 году большинство глав государств прислали записанные видеообращения, что создало «искусственную атмосферу, повторения которой хотели бы избежать участники».

Впрочем, возвращение Генассамблеи к привычному формату вызывает опасения относительно риска распространения коронавируса, в частности штамма «дельта». В ООН отметили, что на 76-й сессии Генассамблеи будут действовать строгие ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса: доступ в штаб-квартиру строго ограничен, от всех сотрудников требуется вакцинация, а от всех участников — обязательное ношение масок.