Das Erste: Брюссель многого ждёт от выборов в Германии — преемнику Меркель придётся «прыгать выше головы»

Брюссель внимательно следит за ходом выборов в Германии, ведь там уже приготовили для будущего канцлера длинный список дел, сообщает Das Erste. Преемник Ангелы Меркель должен сыграть ключевую роль в борьбе с глобальным потеплением, пандемией, антилиберальными тенденциями в Восточной Европе, а также во многих других ключевых сферах. И в решение некоторых из этих задач новому правительству ФРГ нужно будет «прыгнуть выше головы», объясняет немецкий телеканал.

16-летняя эпоха «меркелизма» в Германии подходит к концу, и в Брюсселе очень внимательно наблюдают за ходом выборов в бундестаг, ведь от того, кто станет следующим канцлером, будет многое зависеть, сообщает Das Erste. Поиск компромиссов, укрепление сплочённости, уход от жёстких решений — в бельгийской столице очень ценят «легендарный метод» главы ФРГ Ангелы Меркель, но есть и критики, которые ожидают от Берлина большего.

У Брюсселя есть длинный список дел для будущего канцлера Германии, и они требуют безотлагательного участия, продолжает немецкий телеканал. К примеру, борьба с глобальным потеплением. В том, чтобы сделать промышленность более экологичной, решающую роль должна сыграть самая крупная национальная экономика Европы, а именно немецкая. В ЕС вынашиваются планы по производству транспортных средств с нулевой эмиссией, колонок для зарядки электромобилей, развитию сферы возобновляемых источников энергии и созданию социально-климатического фонда. Переговоры обо всё этом можно будет начать только с новым немецким правительством, но многие опасаются, что формирование коалиции в Берлине может затянуться.

Также важен вопрос: «Что делать с Венгрией и Польшей?» Меркель всегда делала ставку на интеграцию, прилагая максимальные усилия, чтобы «все оставались на борту». Беспорядочная выдача бюджетных денег, притеснение меньшинств, журналистов и судей — никакие нарушения норм правового государства не сбивали её с этого курса. После выборов в бундестаг так больше продолжаться не может, считает Das Erste. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже нашёл себе союзников, многие страны в Восточной Европе дистанцируются от либеральных идей, и такое развитие таит в себе «взрывной потенциал для всего союза».

Изменений потребует и та политика, которую Германия проводит в отношении Китая. Прошли времена, когда Поднебесная была всего лишь покупателем немецких товаров, теперь она — противник. Преемнику Меркель придётся заняться вопросом урегулирования долговых обязательств, реализацией программы помощи в связи с пандемией коронавируса, реформировать пакт стабильности и роста, распределить нагрузку в борьбе с глобальным потеплением, добиться единой миграционной политики в ЕС, а также определиться с тем, какую роль союз будет играть на мировой арене. И в решении некоторых из этих задач немецкому правительству нужно будет «прыгнуть выше головы», заключает телеканал.