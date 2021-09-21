Insider: «нет ничего невозможного» — икона бокса Мэнни Пакьяо поборется за кресло президента Филиппин

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо официально объявил о своём выдвижении в кандидаты на пост президента страны, пишет Insider. Вероятно, спортсмен решил полностью посвятить себя политической карьере после недавнего «шокирующего поражения» на ринге в Лас-Вегасе, полагает издание.
Мэнни Пакьяо готовится к новому бою — за пост президента. Икона бокса согласилась с выдвижением своей кандидатуры на недавнем заседании партии «Филиппинская демократическая партия — Сила народа» («ФДП-Лабан»), сообщает Insider.
В настоящий момент 42-летний Пакьяо представляет «ФДП-Лабан» в сенате. Действующий президент страны Родриго Дутерте состоит в той же партии, но является членом соперничающей фракции, отмечает издание.
«Я боец и всегда им буду, как на ринге, так и за его пределами, — сказал Пакьяо на съезде своей партии. — За свою жизнь я ни разу не отказывался от боя. Нет ничего невозможного, если это предопределено Богом».
Конституция Филиппин не позволяет Дутерте выдвигать свою кандидатуру на новый шестилетний срок. Но он имеет возможность баллотироваться в качестве вице-президента, обращает внимание издание.
У Пакьяо и Дутерте не самые лучшие отношения. В июле боксёр критиковал президента за мягкое отношение к «агрессивным территориальным притязаниям» Пекина в Южно-Китайское море и обвинял главу государства в том, что он не борется со взяточничеством и коррупцией в правительстве.
По слухам, Пакьяо собирается закончить спортивную карьеру после «шокирующего поражения», которое он потерпел в Лас-Вегасе от Йордениса Угаса. На видео, снятом после боя, видно, как получившего серьёзные травмы филиппинского боксёра кормят с ложечки, отмечает Insider.
НАТО и ЕС должны задуматься о противостоянии угрозам, которые «может принести» запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе Варшавского форума по безопасности заявил президент Польши Анджей Дуда.
Соединённые Штаты продолжают сокращать число атомных боеголовок, которые остаются в их распоряжении, об этом свидетельствует статистика Госдепартамента. В 2020 году у страны было 3750 боеголовок, тогда как в 2019-м — 3805.
Авиация спасателей из-за наступления темноты приостановила поиски пропавших в Белом море людей, которые оказались в воде после крушения судна. Поиски будут продолжаться на суше, к выходу в море готовы водолазы, сообщили в МЧС.
Постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев, рассказала Наталия Гаврилова, ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что сирийский военнослужащий ранен в результате миномётного обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Идлиб.
Правительство России выделило 1 млрд рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора отходов в 46 субъектах, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК РЭО обеспечить оперативное доведение средств до субъектов и контроль за эффективностью их использования.
Пресс-атташе молодежной сборной России по футболу Артём Загумённов сообщил, что в рамках сборов в Новогорске молодёжная команда под руководством Михаила Галактионова начала использовать онлайн-систему видеоанализа в тренировочном процессе.
Сенаторы из США, предлагающие выслать из страны 300 российских дипломатов, вероятно, добиваются закрытия американских загранучреждений в России, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел. Кроме того, такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет, добавили в ведомстве.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных инцидентов расистского характера во время матча футбольной Лиги Европы между чешской «Спартой» и шотландским клубом «Рейнджерс» в Праге.
Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело о насилии над заключённым. По итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении мужчины следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданиями от выступления Андрея Свечникова, российского форварда команды из города Роли, в сезоне-2021/22.
В Башстате ко Дню учителя сообщили, что в сфере образования заняты 116 тыс. человек, из которых 33,6 тыс. работают учителями в школах, ещё 4,6 тыс. и 4,8 тыс. — преподавателями в колледжах и вузах соответственно.
Четыре сенатора из США попросили Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение штата американского посольства в Москве. Письмо опубликовал сенатор-республиканец Марко Рубио.
Эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет», руководитель лаборатории биофака МГУ Александр Каплан прокомментировал присуждение Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну Нобелевской премии в области медицины и физиологии за 2021 год.