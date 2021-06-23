Guardian: тюремная аргументация — за отказ от вакцинации Дутерте пригрозил отправлять филиппинцев за решётку
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что будет сажать в тюрьму людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, поскольку его страна борется с одной из самых сильных вспышек в Азии с общим числом заражённых более 1,3 млн и 23 тыс. смертей, сообщает британская газета The Guardian.
«Вы выбираете: вакцинация, или я посажу вас в тюрьму», — сказал Дутерте в телевизионном обращении в понедельник после сообщений о низкой явке на нескольких пунктах вакцинации в столице Маниле.
Высказывания Дутерте противоречат заявлениям его чиновников в сфере здравоохранения, которые отметили, что, хотя людей призывают сделать прививку от коронавируса, это решение добровольное.
«Не поймите меня неправильно, в стране кризис, — сказал Дутерте. — Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству».
По состоянию на воскресенье филиппинские власти полностью вакцинировали 2,1 млн человек и медленно продвигаются к поставленной правительством цели привить до 70 млн человек из 110 млн населения страны, отмечает издание.
Дутерте, которого критикуют за жесткий подход к борьбе с пандемией, также подтвердил своё решение не возобновлять работу школ. В том же обращении он обрушился с критикой на Международный уголовный суд (МУС), после того как прокурор запросил у суда разрешение на проведение полного расследования убийств, совершённых в ходе войны с наркотиками на Филиппинах.
Дутерте, который в марте 2018 года отменил членство Филиппин в учредительном договоре МУС, повторил, что не будет сотрудничать со следствием, назвав МУС «чушью собачьей». «Зачем мне защищаться или отвечать на обвинения перед белыми людьми? Вы, наверное, сумасшедшие, — сказал Дутерте, который после победы на выборах за президентский пост в 2016 году развязал кампанию по борьбе с наркотиками, в результате которой погибли тысячи людей.
Правозащитные группы утверждают, что власти казнили подозреваемых в употреблении наркотиков без суда и следствия, но Дутерте уверяет, что убитые оказывали сопротивление при аресте и применяли силу.
На просьбу прокомментировать ситуацию представитель суда МУС Фади Эль Абдалла сказал, что «суд является независимым судебным учреждением и не комментирует политические заявления», сообщает The Guardian.
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