Guardian: тюремная аргументация — за отказ от вакцинации Дутерте пригрозил отправлять филиппинцев за решётку

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил своим гражданам, что будет сажать их в тюрьму за отказ от вакцинации, сообщает британская газета The Guardian. При этом он подчеркнул, что не хочет быть понятым неверно, однако его раздражает, что филиппинцы не прислушиваются к правительству, в то время как страна борется с одной из самых серьёзных вспышек коронавируса в Азии.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил, что будет сажать в тюрьму людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, поскольку его страна борется с одной из самых сильных вспышек в Азии с общим числом заражённых более 1,3 млн и 23 тыс. смертей, сообщает британская газета The Guardian.

«Вы выбираете: вакцинация, или я посажу вас в тюрьму», — сказал Дутерте в телевизионном обращении в понедельник после сообщений о низкой явке на нескольких пунктах вакцинации в столице Маниле.

Высказывания Дутерте противоречат заявлениям его чиновников в сфере здравоохранения, которые отметили, что, хотя людей призывают сделать прививку от коронавируса, это решение добровольное.

«Не поймите меня неправильно, в стране кризис, — сказал Дутерте. — Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству».

По состоянию на воскресенье филиппинские власти полностью вакцинировали 2,1 млн человек и медленно продвигаются к поставленной правительством цели привить до 70 млн человек из 110 млн населения страны, отмечает издание.

Дутерте, которого критикуют за жесткий подход к борьбе с пандемией, также подтвердил своё решение не возобновлять работу школ. В том же обращении он обрушился с критикой на Международный уголовный суд (МУС), после того как прокурор запросил у суда разрешение на проведение полного расследования убийств, совершённых в ходе войны с наркотиками на Филиппинах.

Дутерте, который в марте 2018 года отменил членство Филиппин в учредительном договоре МУС, повторил, что не будет сотрудничать со следствием, назвав МУС «чушью собачьей». «Зачем мне защищаться или отвечать на обвинения перед белыми людьми? Вы, наверное, сумасшедшие, — сказал Дутерте, который после победы на выборах за президентский пост в 2016 году развязал кампанию по борьбе с наркотиками, в результате которой погибли тысячи людей.

Правозащитные группы утверждают, что власти казнили подозреваемых в употреблении наркотиков без суда и следствия, но Дутерте уверяет, что убитые оказывали сопротивление при аресте и применяли силу.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель суда МУС Фади Эль Абдалла сказал, что «суд является независимым судебным учреждением и не комментирует политические заявления», сообщает The Guardian.