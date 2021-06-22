Кнут вместо пряника: «Вести» выяснили, как украинцев принуждают к вакцинации

Если в мире придумывают разные мероприятия, чтобы хоть как-то заинтересовать население в прививке, то на Украине предпочитают метод кнута. Как пишут «Вести», люди жалуются, что их буквально заставляют сделать прививку, иначе их не отпустят в отпуск или лишат премии. Однако, считают эксперты, единственным действенным стимулом для того, чтобы украинцы массово пошли вакцинироваться, могут стать деньги, ценные подарки и призы.

Вступая в должность, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал: за лето вакцинированными от коронавируса будут 5 млн жителей страны. И если сначала процесс, казалось бы, пошёл семимильными шагами, то сейчас вновь затормозился, особенно в регионах. Как пишут «Вести», некоторые не могут сделать прививку, даже если и хотят, поскольку по их месту жительства не открыты пункты вакцинации, а другие — отказываются, ссылаясь на недоверие к вакцинам и боязнь побочных эффектов. И если в мире придумывают разные мероприятия, чтобы хоть как-то заинтересовать население в прививке, например, розыгрыш ценных подарков, то на Украине предпочитают метод кнута.

Как отмечает издание, те, кому не надо думать, где взять вакцину, недовольны, что их буквально заставляют сделать прививку.

«Это какой-то абсурд. Теперь полицейским не дают отпуск, если они не прошли вакцинацию. Хотела пойти в отпуск, написала рапорт, так позвонили из кадров и сказали, что не будут подписывать рапорт до тех пор, пока я не сделаю прививку», — возмущается в разговоре с «Вестями» полицейская из Киева Анна Кисель.

В других регионах — Харькове, Херсоне, Николаевской и Днепропетровской областях — полицейские жалуются на то, что не только в отпуск не отпускают, но и приостановили все переводы и назначения на должности тем, кто не сделал прививку. А патрульный из Николаева рассказывает, что у них дали указание: выкинуть сотрудников, которые не вакцинировались, из списков на получение «ковидных».

«Предлагают китайскую вакцину. Можно не вакцинироваться только по медзапрету — тромбозу или аллергии, справку надо взять у терапевта в поликлинике МВД, но терапевты их не выдают, так как им дали указание не выдавать никаких справок. Замкнутый круг, похожий на эксперимент над людьми. У нас нет никакого выбора, в том числе и вакцин. Как прививать депутатов и «элиту», так для них Pfizer, а как нам — так любой фуфломицин подойдёт, да ещё и в приказном порядке. Руководству наплевать на здоровье сотрудников, им лишь бы галочку поставить», — рассказывает «Вестям» полицейский из Харькова Юрий Бойцов.

В полиции повсеместно пугают непривитых сотрудников «особым» отношением к ним. Некоторые полицейские уже даже рассматривают вариант, как подать в суд на руководство за то, что не отпускают в отпуск и всячески препятствуют прохождению по службе.

В прошлом сотрудник патрульной полиции, а ныне адвокат Руслан Белицкий считает, что, заставляя прививаться, руководство нарушает не только закреплённые в Конституции права, но и ведомственные приказы и инструкции.

«Насильно прививать сотрудников, тем более если данное действо не закреплено в нормативной базе, — нельзя. При этом они выбрали политику кнута, но могли выбрать и пряника — давать людям после вакцинации дополнительные пару дней выходных или больничных, а не выгонять на службу тут же после прививки», — говорит Белицкий.

Однако, пишут «Вести», не только в МВД, но и в вооружённых силах Украины на прививки загоняют под страхом увольнения: нет прививки — нет продления контракта. Хотя именно в ВСУ две смерти военных связывают с индийской вакциной CoviShield. А вот педагогов, которых и так сегодня большой дефицит, пока лишь уговаривают пройти вакцинацию — к запугиванию не перешли, но и выбор не предложили. Поэтому часть педработников, особенно на периферии, или же идут в отказ, или же оттягивают вакцинацию, надеясь, что привезут другой препарат.

«Нам весной предлагали CoviShield, но мы всей школой отказались. Как-то было мало хороших отзывов, наоборот, больше негативных. Сейчас нам предлагают китайскую вакцину, но и о ней мало кто говорит хорошее. Мы тут решили всем коллективом подождать, может быть, скоро нам Pfizer предложат или ещё что-то хорошее», — рассказывает «Вестям» учитель физкультуры одной из школ Житомирской области Андрей Валевский.

Показательно, что в мире уже давно разрабатывают программу мотивации для прививок. В США, например, каждый штат пытается справиться с проблемой по-своему. Так, в Мэриленде с мая выдают по $100 бюджетникам, которые полностью привились от ковида. В Западной Вирджинии сделали примерно так же: там с апреля за прививку от ковида выдают сберегательные облигации на $100. На севере Таиланда местные власти среди привитых горожан будут выбирать счастливчика, которому в награду за его сознательность выдадут корову, а это почти $300. В Польше разыгрывают автомобили и деньги. Так же решили поступить и в Москве. А вот в Германии действуют жёстче: перед привившимися открываются двери заведений общепита, салонов красоты, музеев и театров.

Как рассказали изданию источники в украинском Минздраве, в стране также обсуждают, каким образом заманивать людей вакцинироваться.

«План будет озвучен позже, когда вакцина будет доступна во всех регионах всем желающим. Пока в Киеве мы даже наблюдаем огромные очереди, а потому нет смысла объявлять какие-то розыгрыши», — сказали в Минздраве.

Пока же в ведомстве призвали после вакцинации ставить в соцсетях соответствующий статус, что, по их мнению, будет стимулировать других.

Но как говорит «Вестям» президент организации «Медицинское право пациентов» Виктор Сердюк, единственным действенным стимулом для того, чтобы украинцы массово пошли вакцинироваться, могут стать деньги, ценные подарки и призы.

«Об этом должен думать Кабмин и предлагать разные варианты, чтобы как можно быстрее и действеннее увеличить коллективный иммунитет. Но и руководителям предприятий и организаций нужно думать, как своих сотрудников мотивировать делать прививки, ведь они тоже заинтересованы в том, чтобы их коллеги работали, а не сидели на больничном неделями или месяцами. Сегодня массово предлагают китайскую вакцину, одну из достаточно эффективных. Но если кто-то хочет Pfizer, тогда придется подождать. До конца года её будет завались. Но вопрос в том, что кроме поощрения должна быть гарантия безопасности от государства.

Кабмин прописал в постановлении о том, что в случае смерти или побочных эффектов, приведших к инвалидности после вакцинации, предусмотрена денежная компенсация, но механизма, как установить связь, нет. Поэтому люди боятся. К тому же никто уже не сообщает о побочных эффектах после вакцинации, хотя уже укололи достаточно много людей, и без побочки не обошлось. Хотя это тоже один из методов по­пуляризации вакцинации», — отмечает Виктор Сердюк.