SZ: в Германии возмущены бездействием правоохранительных органов в связи с предвыборными выходками неонацистов

В минувшую субботу в немецком Вюрцбурге состоялась акция неонацистов, сообщает Süddeutsche Zeitung. Представители ультраправой партии «Третий путь» инсценировали место преступления: на асфальте лежали три белых мешка, залитых красной краской, а над ними возвышалась табличка с фотографиями трёх кандидатов в канцлеры ФРГ. Формально акция была посвящена жертвам нападения в Вюрцбурге, когда уроженец Сомали зарезал трёх человек. Демонстрация прошла с молчаливого одобрения прокуратуры и полиции: по их мнению, неонацисты действовали в соответствии с правом на свободу слова.

На выходных немецкая ультраправая неонацистская партия «Третий путь» вновь решила проверить, где пролегают границы свободы слова. В субботу примерно 20 членов партии, одетых в псевдовоенную форму, провели демонстрацию в центре Вюрцбурга. У их ног лежали три соломенные куклы, обёрнутые в белые мешки и залитые красной краской, — картина напоминала место преступления. Над «телами» возвышалась табличка с фотографиями кандидатов на должность канцлера ФРГ: социал-демократа Олафа Шольца, представительницы зелёных Анналены Бербок и христианского демократа Армина Лашета. Прямо за ними, на импровизированной сцене, сооружённой на кузове грузовика, стоял баннер с надписью: «Место для предателей народа»*, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как могло случиться так, что всего через два года после убийства политика Вальтера Любке, главы административного округа Кассель, местные власти заявили, что это не уголовное преступление и у них нет юридических оснований для наказания правых радикалов? Многие люди, в том числе политики, задаются этим вопросом с тех пор, как в полиции Нижней Франконии и в прокуратуре Вюрцбурга сообщили, что акция неонацистов прошла в соответствии с правом на свободу слова. По мнению правоохранительных органов, участники акции не осуществляли призывов к совершению преступлений и не выражали их публичного одобрения.

Решение Конституционного суда Германии гласит: когда судебная власть имеет дело с подобными заявлениями и акциями, она всегда должна толковать их «в свете свободы выражения мнения». Это означает, что в случае сомнений судьи должны всегда интерпретировать неоднозначные высказывания в пользу обвиняемого. Как отмечает издание, именно на это и рассчитывали неонацисты. В партии «Третий путь» утверждают, что три «тела» символизируют не политиков, а трёх жертв «преступника-иностранца». Акция была зарегистрирована как демонстрация в память о жертвах нападения, совершённого в Вюрцбурге 25 июня, когда уроженец Сомали зарезал трёх человек.

Прокуратура Вюрцбурга довольствовалась этим объяснением. Её представитель присутствовал на демонстрации и не возражал против инсценировки. В понедельник следователи заявили, что в данном случае отсутствует какая-либо «двусмысленность», акция представляет собой «критику иммиграционной политики и политики предоставления убежища». В прокуратуре заявили, что отчёты некоторых сотрудников всё ещё рассматриваются. Однако, пишет издание, кажется, что правоохранительные органы уже заняли твёрдую позицию по этому вопросу.

Это та же самая «игра», в которую неонацистская партия недавно «сыграла» со слоганом «Повесьте зелёных!». Её представители развесили плакаты в Саксонии и Баварии. В некоторых местах они были размещены в непосредственной близости от баннеров в поддержку кандидатов в депутаты бундестага от партии «Союз 90/Зелёные». Только при ближайшем рассмотрении можно было увидеть мелкий шрифт: «Познакомьте город и страну с нашим национал-революционным движением с помощью плакатной рекламы в цветах нашей партии!» «Это попытка придать однозначному заявлению двусмысленность», — считает автор статьи.

Прокуратура Саксонии позволила неонацистам уйти от наказания, несмотря на запрет, принятый местной администрацией города Цвиккау. Прокуратура Мюнхена, напротив, показала, что игра зашла слишком далеко. Она инициировала расследование по «подозрению в публичном призыве к совершению преступления» на том основании, что мелкий шрифт, придававший плакату двусмысленность, не был заметен большинству прохожих. В понедельник по решению окружного суда плакаты были удалены из общественных мест. В понедельник земельный суд Баварии одобрил это решение.

Партия «Третий путь» насчитывает около 600 членов. Она была основана бывшими членами Национал-демократической партии Германии, признанной Федеральным ведомством по охране Конституции правоэкстремистской, и активистами запрещённой в 2014 году неонацистской группировки Free Network South. Теперь, после возрождения в юридической форме партии, она больше не может быть запрещена МВД. Её деятельность может прекратить лишь Конституционный суд. Партия допущена к выборам в бундестаг, отмечает Süddeutsche Zeitung.

* Комментарий ИноТВ: Игра слов. В переводе с немецкого языка слово Volksverräter буквально означает «предатель народа». Оно созвучно со словом Volksvertreter — «народный представитель, депутат».