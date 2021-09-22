Newsweek: «беспрецедентное количество кибератак» — Россия ответила на критику США выборов в Госдуму

Россия обвинила США в кибератаках на Центризбирком в преддверии выборов в Государственную думу, передаёт Newsweek. Как отмечает интернет-издание, обвинения последовали за тем, что Вашингтон выступил с критикой выборов, заявив, что российские власти «жёстко ограничили политический плюрализм».

Россия, в ответ на критику российских выборов в Государственную думу со стороны Госдепартамента, обвинила США в череде кибератак, которые были совершены на Центризбирком в преддверии голосования, сообщает Newsweek.

Как отмечает интернет-издание, трёхдневные выборы в нижнюю палату российского парламента «были предсказуемо омрачены» обвинениями в мошенничестве и репрессиях, а также критикой со стороны оппозиционных групп и иностранных правительств в фальсификации результатов.

По итогам голосования правящая партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство — две трети голосов.

Тем не менее в понедельник в Госдепартаменте США заявили, что голосование проходило в условиях, «которые не способствовали свободному и справедливому волеизъявлению», а также раскритиковали репрессии властей, включая «усилия по маргинализации независимых политических деятелей». Кроме того, Госдеп осудил российские законы, направленные против «иностранных агентов» и «экстремистских организаций».

В Вашингтоне заявили, что российские власти «жёстко ограничили политический плюрализм и не позволили российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

Однако Москва назвала все обвинения «беспочвенными». «Волеизъявление народа состоялось в полном соответствии с положениями российского законодательства и нормами международного права», — заявили в посольстве России в Вашингтоне. Как отметили дипломаты, любые инсинуации американской стороны об обратном являются «неприемлемыми».

В диппредставительстве также отметили, что во время последних выборов Центральная избирательная комиссия России «столкнулась с беспрецедентным количеством кибератак» и что «50 процентов из них, как было установлено, были произведены именно с территории США». Там назвали целью атак «дискредитацию избирательной системы» России и потребовали объяснений от американской стороны. Тем не менее, о каких именно взломах идёт речь, не уточняется.

Как напоминает Newsweek, ранее в этом месяце в Министерстве иностранных дел России вызвали посла США Джона Салливана после того, как там обвинили американские технологические компании во вмешательстве в преддверии выборов.