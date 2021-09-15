SZ: «за гранью меркелизма» — европейцы рассказали, чего ждут от Германии после выборов

За время своего правления канцлер ФРГ Ангела Меркель стала символом сильной и стабильной Германии, пишет Süddeutsche Zeitung. Из-за этого многие европейцы считают, что и после её ухода немцы останутся надёжными партнёрами в решении экономических, финансовых вопросов, а также в борьбе за права человека. Но многие сомневаются, что Берлин сможет зарекомендовать себя во внешнеполитическом противостоянии с Россией, Китаем и США.

За 16 лет на посту канцлера Германии Ангеле Меркель пришлось столкнуться с кризисами, которые носили общеевропейский характер: финансовый, миграционный кризисы, пандемия коронавируса, пишет Süddeutsche Zeitung. Во всех проблемных ситуациях она выступала как лидер ЕС. За это время глава ФРГ стала символом сильной и стабильной Германии, и из-за этого многие европейцы видят в немцах надёжных партнёров.

Об этом свидетельствуют результаты опроса под названием «За гранью меркелизма», который аналитический центр Европейского совета по международным отношениям провёл в 12 странах Евросоюза. В среднем каждый третий европеец считает, что ФРГ можно доверять в решении вопросов, связанных с экономической, финансовой политикой, а также защитой демократии и прав человека. Впрочем, между странами есть различия. В последних двух пунктах немцам доверяет каждый второй испанец, нидерландец, датчанин и венгр, а вот среди итальянцев и поляков — только каждый четвёртый или пятый. Схожие различия наблюдаются и по экономическим вопросам.

В то время как в самой Германии каждый второй считает, что «золотые годы» их страны уже позади, в других европейских государствах люди мыслят более оптимистично: так думает только каждый третий. И всё же в то, что ФРГ сможет отстаивать интересы и ценности ЕС в переговорах с Китаем, верят только 20%, с Россией — 17%, а с США — 25%. 27% опрошенных также полагают, что в будущем Германия будет сильнее ориентироваться на свои национальные интересы. Впрочем, 25%, напротив, считают, что Берлин будет оказывать своим европейским партнёрам большую поддержку. Эксперты считают, что после ухода Меркель Германии нужно обзавестись визионерскими идеями, чтобы доказать свою готовность к внешнеполитическому противостоянию, заключает Süddeutsche Zeitung.