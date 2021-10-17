Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: в Турции уже оплакивают «эпоху Меркель» — на прощальной встрече Эрдоган не поскупился на комплименты для канцлера

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На прощальном визите Ангелы Меркель в Турцию Реджеп Тайип Эрдоган не поскупился на комплименты для своей гостьи, пишет Frankfurter Allgemeine. Меркель вновь продемонстрировала свой собственный «стиль правления» и подчеркнула взаимозависимость двух стран в области безопасности. Она призвала будущее правительство ФРГ продолжить диалог по самым разным вопросам: начиная с приёма беженцев и скоординированного взаимодействия с талибами* и заканчивая ситуацией в области прав человека в Турции и изменением климата.
FAZ: в Турции уже оплакивают «эпоху Меркель» — на прощальной встрече Эрдоган не поскупился на комплименты для канцлера
Reuters

Во время прощального визита в Турцию канцлера Ангелу Меркель не сопровождала большая делегация. Как и следовало ожидать, визит оказался не просто прощальным, но и рабочим. «Мы провели обстоятельную беседу», — заявила она в субботу, пишет Frankfurter Allgemeine.

Как отмечает издание, Меркель прибыла в Стамбул в сопровождении лишь пяти сотрудников ведомства федерального канцлера. Тот факт, что канцлер нанесла прощальный визит и в Турцию, отражает «геостратегическую важность непростого партнёра».
 
Президент Турции был в добром расположении духа. Ему было ясно, что целая эпоха подходит к концу и для него лично. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что в течение 16 лет он поддерживал тесный диалог с канцлером. При обращении к ней иногда он называл её «госпожа Меркель», иногда «госпожа канцлер», в то время как она постоянно обращалась к «президенту». Он не поскупился на комплименты для своей гостьи. По его словам, во время переговоров Меркель всегда была «рассудительна и ориентирована на поиск решений».
 
Эрдоган подчеркнул, что, несмотря на наличие «напряжённых этапов» в отношениях, их всегда удавалось преодолеть, потому что канцлер проявляла инициативу и «позитивно» подходила к любому вопросу. Он надеется, что новое правительство Германии продолжит это сотрудничество и что её «преемник будет действовать точно так же», как она. Он надеется, что в будущем международное сообщество извлечёт пользу из её огромного опыта.
 
В один момент Эрдоган и Меркель прервали беседу и вышли на балкон резиденции, и он показал ей красоты Босфора. Место их последней встречи не могло было быть более подходящим — Хубер Кёшк, одна из резиденций президента Турции, расположена по соседству с исторической летней резиденцией послов Германии в Турции. Последний османский султан Абдул-Хамид II подарил эту землю Германской империи в 1880 году. Вскоре после этого промышленник и торговец оружием Огюст Хубер, который представлял компанию Krupp, являвшуюся опорой немецко-турецкого братства по оружию, приобрёл соседний участок.   
 
Эта история недолго занимала внимание Меркель. Затем она подчеркнула, что критически относится к ситуации в области прав человека и индивидуальных свобод в Турции. По её словам, она обратилась к Эрдогану c просьбой оказать содействие в решении проблемы немецких граждан, находящихся в тюрьмах Турции. 
 
Меркель, посещавшая Турцию 12 раз в качестве канцлера, осведомлена не только о ситуации в области прав человека в Турции, но и о геостратегическом значении страны. «Все знают, что наш мир и наша безопасность в определённой степени зависят друг от друга», — подчеркнула она. Она может лишь надеяться — и думает, что так и будет, — что каждое будущее правительство Германии будет улучшать отношения между Германией и Турцией, принимая во внимание всю их сложность.
 
Меркель также призвала обеспечить оказание гуманитарной помощи Афганистану для того, чтобы «жители Афганистана не стали жертвами контрабандистов и перевозчиков». Иначе, по её словам, предстоящая зима может обернуться для Афганистана «катастрофой». Она призвала Эрдогана к сотрудничеству по вопросу взаимодействия с талибами*. Канцлер подчеркнула, что Турция — единственная страна НАТО, которая сохранила посольство в Кабуле.
 
Меркель ещё раз подтвердила, что Турция «прилагает неимоверные усилия в отношении беженцев». Соглашение по беженцам с Турцией, заключённое в марте 2016 года, доказало свою эффективность. Однако ЕС ещё многое предстоит сделать. По её словам, Германия пытается добиться дополнительного финансирования от ЕС для Турции «сверх уже согласованных 6 миллиардов евро».
 
Эрдоган отметил, что Турция является «принимающей стороной» для 5 млн сирийских и 300 ТЫС. иракских беженцев, а также беженцев из Афганистана. Турция не намерена их «отталкивать», «как это делает Греция».
 
Кроме того, речь шла о зашедшем в тупик конституционном процессе в Сирии, напряжённой ситуации в Идлибе, а также положении и будущих выборах в Ливии. Меркель потребовала, чтобы все иностранные вооружённые силы покинули Ливию, в частности «солдаты и наёмники из Судана и Сирии», причём, как утверждает издание, последние были посланы Турцией.
 
Важную роль, как подчеркнула Меркель, в ходе беседы сыграла и борьба с изменением климата. Она объявила, что теперь, когда Турция ратифицировала Парижское соглашение, Германия будет поддерживать Турцию в разработке новых технологий.
 
Она вновь продемонстрировала свой собственный «стиль правления» незадолго до того, как попрощалась с президентом и Босфором. Она убеждена, подчеркнула Меркель, что различные вопросы, будь то вопросы прав человека или кипрский конфликт, могут решаться только путём переговоров, диалога и контактов: «На некоторые вещи уходит много времени, 16 лет было недостаточно». Однако, по её словам, хорошо, что стороны продолжали обсуждать спорные темы.
 
В Турции уже «оплакивают эпоху Меркель». Существуют опасения, что будущее правительство ФРГ возьмёт более резкий курс. Тем не менее ожидается, что из-за общих интересов двух стран в политике Германии в отношении Турции сохранится преемственность. Независимый обозреватель Мурат Йеткин считает, что Эрдогану будет не хватать Меркель. Потому что Эрдоган, который считает себя «воплощением Турции», предпочитает разговаривать с другими «сильными мира сего». По словам Йеткина, Меркель пользуется авторитетом и доверием всех сил в Турции.
 
Оппозиционный депутат Мустафа Йенероглу от Партии демократии и прогресса, выросший в Кёльне, предполагает, что главное жизненное достижение Меркель состоит в том, что ХДС под её руководством стала партией, которая «принимает и отражает социальную реальность в Германии». Однако он убеждён: тот факт, что при Меркель переговоры о вступлении Турции в ЕС зашли в тупик, стоит рассматривать как «упущенную возможность». Если бы они продолжились, Турция была бы интегрирована в правовые структуры ЕС и сегодня являлась бы другой страной, говорит Йенероглу. С другой стороны, благодаря Меркель Германия изменилась больше, чем весь ЕС, передаёт слова Йенероглу Frankfurter Allgemeine.
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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