Die Welt: Меркель пообещала Афганистану €600 млн гуманитарной помощи

На саммите G20 Ангела Меркель выступила за оказание Афганистану гуманитарной помощи, отметив, что мировое сообщество не может просто смотреть, как страна скатывается в хаос, пишет Das Erste. По словам Меркель, ФРГ выделит Афганистану €600 млн.

После саммита G20 канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала оказать Афганистану помощь, сообщает Die Welt. Политик отметила, что к этой задаче должны подключиться МВФ и Всемирный банк.

По словам Меркель, помощь государству, управляемому «Талибаном»*, будет не самым простым решением, «однако мировое сообщество не может просто смотреть, как 40 миллионов человек погружаются в хаос в условиях отсутствия электричества и коллапса финансовой системы».

Издание отмечает, что на саммите G20 обсуждалось положение дел в Афганистане, растущая угроза терроризма из-за прихода к власти «Талибана» и проблема соблюдения прав человека. Ещё до саммита в ЕС пообещали выделить Афганистану помощь в размере €1 млрд. Однако страны G20 отметили, что «Талибан» должен соблюдать права человека.

Согласно данным ООН, гуманитарная помощь нужна примерно 18 млн афганцев, пишет Das Erste. 93% афганских домохозяйств испытывают недостаток продуктов питания: система снабжения стоит на грани коллапса — и ситуация может превратиться в полноценную гуманитарную катастрофу.

Меркель заявила, что Германия выделит Афганистану €600 млн в рамках гуманитарной помощи. Канцлер отметила, что в стране также важно провести быструю кампанию по вакцинации, а также подчеркнула, что вопроса признания «Талибана» на повестке дня нет. Кроме того, Меркель особо выделила вопрос борьбы с терроризмом, заявив, что Афганистан не должен снова превратиться в источник террористической угрозы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.